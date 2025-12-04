Los Premios Goya de Fotografía abren la convocatoria para su vigésimo segunda edición
La gala de entrega de premios se celebrará el 7 de febrero de 2026
La Asociación de Fotógrafos y Videógrafos Profesionales de Aragón (AFPA) ha abierto la convocatoria de la XXII edición de los Premios Goya de Fotografía y Vídeo Profesional, un certamen que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y que celebrará su gala de entrega el 7 de febrero de 2026.
Considerados uno de los concursos más prestigiosos del sector, estos premios nacieron en 1983 y han otorgado ya noventa estatuillas y tres Premios Goya de Honor. Admiten la participación de fotógrafos profesionales de todo el mundo, así como de profesionales jubilados, en este caso en los apartados de Gráfico, Libre Creación y Paisaje. En la pasada edición se presentaron 426 obras.
El certamen incorpora los apartados de Retrato, Boda, Post-boda, Gráfico, Libre Creación, Infantil y Comunión, bajo el tema específico de esta edición, 'Paisaje'. En la categoría de Retrato solo podrán presentarse fotografías de personas reales, sin intervención de inteligencia artificial. No existe límite en el número de obras por participante y el plazo de presentación finaliza el 20 de diciembre.
Las fotografías deben enviarse al correo goya@fotografosaragon.com junto con un archivo de texto con los datos personales, el justificante de condición profesional y la copia del resguardo bancario. Tras la recepción de los trabajos, se abrirá una fase de selección que concluirá a mediados de enero, cuando el jurado escoja las diez obras finalistas.
Todas ellas optarán al Premio Goya 2026, representado por la estatuilla con la efigie de Goya, obra del escultor Paco Rallo. Los candidatos recibirán un diploma y sus obras formarán parte de una exposición pública cuya ubicación se anunciará próximamente. Las bases completas pueden consultarse en la web oficial de los premios.
