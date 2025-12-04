'La reina de las nieves': la magia de los cuentos se instala en el Teatro Principal de Zaragoza

La programación navideña del Teatro Principal de Zaragoza echa a andar este jueves con esta adaptación contemporánea de 'La reina de las nieves', la cual permanecerá en cartel hasta el 14 de diciembre. Esta propuesta aúna distintas disciplinas escénicas bajo la dirección y dramaturgia de Triana Lorite, quien ha realizado un libreto que busca emocionar tanto a niños como adultos.

Hans Christian Andersen escribió este protocuento en el año 1844 y hasta entonces nadie había incluido una heroina femenina en este tipo de relatos. La historia está protagonizada por Gelda, interpretada para la ocasión por Irene Camacho, que emprende un épico viaje para salvar del castillo de hielo de la Reina de las Nieves a su amigo Kai, encarnado por Nacho Zorrilla. En su camino, Gelda se topará con la Hechicera, la Corneja, la Bandolera y el Reno además de enfrentar todo tipo de adversidades, sin rendirse, y así rescatar a Kai de la influencia de la Reina.

Sobre el escenario, la danza, la música y la interpretación teatral envolverán al público, junto con la escenografía, para acompañar a Gelda en su travesía por salvar la inocencia de su amigo Kai del frío de la Reina.

Un cuento tradicional de vanguardia

El papel de la Reina de las Nieves estará interpretado por la actriz taiwanesa Huichi Chiu. Ella se ha pronunciado en sus redes sociales a favor de la adaptación diversa e inclusiva que ha realizado la directora, al igual que tanto el productor de la obra como el actor del elenco, Críspulo Cabezas, los criterios de actualización de la historia que ahonda en el paso de la infancia a la edad adulta.

El espectáculo estará en el Principal hasta el 14 de diciembre. / Josema Molina

'La reina de las nieves' forma parte del proyecto Cinco Cuentos, de creación y producción para recuperar el género del cuento como parte esencial de la niñez. Este se inició con 'Cuento de Navidad', de Charles Dickens, que estrenó el productor Lope García en Teatro Principal. Los siguientes títulos serán 'Momotaro', un cuento japonés, 'La metamorfosis', de F. Kafka, y 'El Alpeh', de José Luis Borges.

Todas las funciones comenzarán a las 19.00 horas, excepto la del martes 9 de diciembre, que será jornada de descanso. Las entradas tienen un precio de entre 5 y 30 euros, con bonificación en las funciones de los días 4, 10 y 11 de diciembre.