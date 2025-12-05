La actriz María Galiana protagoniza en el Teatro de las Esquinas 'Yo solo quiero irme a Francia'

El Teatro de las Esquinas programa para el martes 9 y el miércoles 10 de diciembre dos funciones de la obra 'Yo solo quiero irme a Francia', con la veterana actriz María Galiana en el papel principal. Ambas sesiones serán a las 20.00 horas.

'Yo solo quiero irme a Francia' se trata de una comedia con trasfondo dramático que explora las herencias emocionales y la historia reciente de España a través de las memorias de la abuela de su autora, Elisabeth Larena, actriz conocida por sus papeles en 'Cuéntame cómo pasó' o 'La que se avecina'. Larena se estrena como directora y cuenta con un reparto de auténtico lujo: María Galiana, Alicia Armenteros, Nieve de Medina y Anna Mayo.

Cartel de 'Yo solo quiero irme a Francia' / Teatro de las Esquinas

Las cuatro actrices dan vida a los personajes de esta narración: Pilar, Leo, Inés y Marisol. El punto de partida es el momento en el que Inés asiste al velatorio de Pilar; esta decide dejarle su casa en herencia sin haberla conocido nunca y sin avisar a Leo, su nieta. Juntas descubrirán un pasado que no conocían, abriendo viejas heridas familiares que se remontan hasta la niñez de la propia Pilar durante los últimos meses de la Guerra Civil y su juventud en la Sección Femenina. En realidad, todas ellas buscan ese lugar que imaginan, algunos lo llamamos libertad y otros lo llamaron Francia.

Las entradas, desde 20 euros, están disponibles en la web del Teatro de las Esquinas.