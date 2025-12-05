David Bisbal enciende la Navidad en el Príncipe Felipe de Zaragoza ante 7.000 espectadores

David Bisbal ha demostrado este viernes en el pabellón Príncipe Felipe que casi todo es posible en Navidad (y en sus días previos). Hasta verle interpretar en apenas una hora y media sus grandes éxitos mezclados con villancicos populares. La propuesta podía sonar un poco extraña sobre el papel, pero el público (han asistido espectadores de todas las edades y también familias con niños) ha disfrutado de lo lindo de un espectáculo que ha acabado de prender la Navidad en Zaragoza.

Grandes éxitos de su repertorio (‘Esclavo’, ‘Dígale’ o ‘Silencio’) se han ido hilvanando con villancicos emblemáticos como ‘Jingle bell rock’ o ‘Blanca Navidad’ en un concierto que ha llenado hasta los topes el Prínicipe Felipe. Unas 7.000 personas han asistido al pabellón municipal, que se ha quedado a nada de colgar el cartel de 'no hay entradas' (y eso que las más baratas costaban 60 euros).

Con esta minigira, titulada ‘Todo es posible en Navidad’, el almeriense ha entrado de lleno en un terreno ya explorado con éxito por figuras como Mariah Carey, Michael Bublé o el mismísimo Frank Sinatra (todos ellos también protagonizaron espectáculos vinculados a las navidades). A tenor de lo visto este viernes en Zaragoza, Bisbal bien podría convertir en una tradición navideña este nuevo ‘show’. Porque el Príncipe Felipe se ha quedado encantado y lo mismo ha ocurrido en las otras ciudades por las que ya ha pasado (muchas de ellas también han colgado el cartel de ‘no hay billetes’).

En imágenes | La Navidad llega definitivamente a Zaragoza de la mano de Davod Bisbal / Josema Molina

«Bisbal nos ha gustado desde siempre y además nos parecía un concierto idóneo para venir con la niña, así que nos animamos a comprar las entradas», ha indicado Lorena, una zaragozana que había acudido con su marido y su hija. Como ellos, miles de seguidores del almeriense han disfrutado cantando sus canciones, convirtiendo el pabellón en un karaoke gigante por momentos. Sobre todo en la traca final, en la que ha interpretado ‘Corazón latino’, ‘Bulería’ y ‘Ave María’ intercalándolas con ‘El burrito sabanero’ o ‘Los peces en el río’.

Bisbal plantó la semilla de este nuevo espectáculo en noviembre de 2024, cuando publicó el disco ‘Todo es posible en Navidad’. En él revisitaba todos esos villancicos además de incluir temas propios como ‘Navidad junto a ti’ (con el que ha abierto el concierto). "Este proyecto se lo debía a mis fans", ha dicho Bisbal, que ha lanzado poco después un entusiasta "que viva siempre Zaragoza y, cómo no, su Virgen del Pilar". También ha querido lanzar otro guiño a la ciudad cuando en el parón para el cambio de vestuario su banda ha comenzado a interpretar el ‘Entre dos tierras’ de Héroes del Silencio.

Alfombra roja

El almeriense, que ha vuelto a demostrar su calidad vocal, ha desembarcado en el Felipe con una gran banda formada por 15 músicos (varios de ellos miembros de la orquesta de la ciudad de Almería); y lo cierto es que ha sonado a las mil maravillas.

El escenario, presidido por una gran escalera con alfombra roja y un telón aterciopelado, ha llenado de espíritu navideño el pabellón municipal. De hecho, bastantes espectadores han acudido con gorros de Papá Noel.

La gira, que arrancó el pasado 15 de noviembre en Almería, ya ha visitado Sevilla y Bilbao y en los próximos días parará en Valencia, Málaga y Madrid para finalizar el 23 de diciembre en Barcelona.