El espectáculo 'Molan los 90' revive este sábado el espíritu discotequero en la sala Multiusos

'Molan los 90' es un espectáculo completo, de música en vivo, escenografía y ambientación que promete trasladar a quienes asistan este sábado 6 de diciembre a la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, a una noche interminable de ritmos bailables, mucho neón, mucha laca y nunca demasiada brillantina.

Desde las 22.00 horas, la fiesta está garantizada de la mano de SNAP!, Los Inhumanos, New Limit, Double Vision, Sensity World y Viceversa, y con Dany BPM, Álex & Giro y Xavi in Session como maestros de ceremonias.

Sin duda, uno de los grandes reclamos del cartel es la oportunidad de ver a Los Inhumanos sobre el escenario, en el cual comparecerán con más de una docena de componentes de la mítica banda fundada por los hermanos Aguado. Sus canciones se cuentan por himnos, desde 'Me duele la cara de ser tan guapo' hasta 'Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000'.

Esta música transgeneracional sumergirá la Multiusos en un lugar de encuentro para amigos, familias y todo tipo de personas con ganas de pasar una buena velada que durará más de seis horas.

Zaragoza será la última parada de la gira de 'Molan los 90'. Durante 2025, los artistas participantes de este formato, han reunido a más de 64.000 personas en ciudades de España y Latinoamérica.

Para todas y todos los zaragozanos que quieran acudir este sábado al evento quedan pocas entradas, pero todavía tienen ocasión de adquirir entradas generales de 3er tramo.

La promotora encargada del concierto, Deep Delay, por otra parte, convierte su gira en un acto solidario, ya que un euro de cada entrada se destinará a causas benéficas. Esta iniciativa, que en 2025 ya ha recaudado más de 50.000 euros, ha beneficiado a entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer.