El espectáculo 'Molan los 90' revive este sábado el espíritu discotequero en la sala Multiusos
La nostalgia se viste de neón y brillantina este sábado 6 de diciembre, desde las 22.00 horas, en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza con el concierto de 'Molan los 90'
'Molan los 90' es un espectáculo completo, de música en vivo, escenografía y ambientación que promete trasladar a quienes asistan este sábado 6 de diciembre a la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, a una noche interminable de ritmos bailables, mucho neón, mucha laca y nunca demasiada brillantina.
Desde las 22.00 horas, la fiesta está garantizada de la mano de SNAP!, Los Inhumanos, New Limit, Double Vision, Sensity World y Viceversa, y con Dany BPM, Álex & Giro y Xavi in Session como maestros de ceremonias.
Sin duda, uno de los grandes reclamos del cartel es la oportunidad de ver a Los Inhumanos sobre el escenario, en el cual comparecerán con más de una docena de componentes de la mítica banda fundada por los hermanos Aguado. Sus canciones se cuentan por himnos, desde 'Me duele la cara de ser tan guapo' hasta 'Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000'.
Esta música transgeneracional sumergirá la Multiusos en un lugar de encuentro para amigos, familias y todo tipo de personas con ganas de pasar una buena velada que durará más de seis horas.
Zaragoza será la última parada de la gira de 'Molan los 90'. Durante 2025, los artistas participantes de este formato, han reunido a más de 64.000 personas en ciudades de España y Latinoamérica.
Para todas y todos los zaragozanos que quieran acudir este sábado al evento quedan pocas entradas, pero todavía tienen ocasión de adquirir entradas generales de 3er tramo.
La promotora encargada del concierto, Deep Delay, por otra parte, convierte su gira en un acto solidario, ya que un euro de cada entrada se destinará a causas benéficas. Esta iniciativa, que en 2025 ya ha recaudado más de 50.000 euros, ha beneficiado a entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer.
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: "Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido"
- El Real Zaragoza cae en la prórroga frente al Burgos y dice adiós a la Copa del Rey (0-1)
- Una de las administraciones de lotería con más fortuna de España lanza el Superdécimo de Navidad: “500 euros en reintegros”
- La crónica del Zaragoza-Burgos (0-1). Un adiós en un solo instante
- El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
- El Real Zaragoza asegura que pagará en los próximos días los 10 millones pendientes para La Romareda
- Dos robos a Asun en pleno centro de Zaragoza y un hombro roto: 'Nunca he estado tan indignada
- El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos