El guiño de David Bisbal a Héroes del Silencio en su concierto del Príncipe Felipe: "Que viva siempre Zaragoza"

David Bisbal no podría haber elegido un mejor título para su nueva gira. Y es que no todos los días se puede ver al cantante almeriense interpretando en un mismo concierto su 'Ave María' y su 'Bulería' junto a villancicos emblemáticos como 'El burriro sabanero' o 'Los peces en el río'. Eso es precisamente lo que ha ocurrido este viernes en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, que se ha llenado hasta los topes para acoger su espectáculo 'Todo es posible en Navidad'.

Las sorpresas, sin embargo, han ido más allá y el almeriense incluso ha lanzado varios guiños a su público aragonés. "¡Buenas noches y feliz Navidad a mi gente de Zaragoza! Qué placer estar aquí esta noche. Estoy muy emocionado de estrenar este nuevo formato, un proyecto que le debía a mis fans", ha indicado Bisbal, que está viviendo con gran intensidad esta minigira navideña.

"Lo que más estoy disfrutando es que cuando bajo de un concierto ya quiero ir al próximo", ha añadido tras interpretar las cuatro primeras canciones de un tirón para acabar soltando un entusiasta "que viva siempre Zaragoza y, cómo no, su Virgen del Pilar".

Para entonces, el almeriense ya se había ganado de sobra al Príncipe Felipe, pero aún ha querido dejar un detalle más que ha sorprendido a sus fieles seguidores. Ha sido en el parón para el cambio de vestuario, mientras Bisbal estaba en bambalinas cambiando su impecable traje negro por una chaqueta blanca. En ese momento, la banda, con especial protagonismo del saxofonista, ha comenzado a interpretar las notas de 'Entre dos tierras', la emblemática canción de Héroes del Silencio. El púbico ha aplaudido el guiño e incluso ha habido alguno que se ha lanzado a tararear el tema.

En esta nueva gira, en la que también interpreta sus grandes éxitos, Bisbal se hace acompañar de 15 músicos, entre ellos su banda habitual y miembros de la Orquesta OCAL de Almería, lo que aporta al espectáculo un sonido más sinfónico