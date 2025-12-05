El Lorca más íntimo se instala en el Torreón Fortea de Zaragoza: documentos únicos y hasta imágenes del poeta en movimiento

La exposición ‘Federico García Lorca. Caótica Belleza’ despliega el universo creativo del poeta granadino en el Torreón Fortea. Abierta hasta el 8 de febrero, reúne piezas como fotografías del autor, pinturas, primeras ediciones de sus obras y discos con algunos de sus poemas musicados. La muestra recoge las miradas de su familia y amistades, entre ellas Salvador Dalí, Luis Buñuel o Pepín Bello.

Esta muestra huye de cualquier encorsetamiento cronológico, según ha explicado el comisario de la exposición, José Manuel Juárez: “Lorca no necesita fechas señaladas para recordarlo y esta exposición es una madeja que cada cual deslía como quiere”. Además, Juárez ha resaltado la gran interacción y múltiples colaboraciones que se daban en el primer tercio del siglo XX entre artistas en España, asegurando que “se hacían mejores entre ellos”.

Ni Federico García Lorca ni sus coetáneos de la generación del 27 (Manuel de Falla, Hermenegildo Lanz, Luis Buñuel, Pilar Bayona, Pedro Salinas, Juan Ramón Jiménez...) perdían la ocasión para activar sesiones artísticas de lo más variadas. Esta ebullición constante en la que vivió García Lorca y su entorno generaron gran variedad de piezas únicas que ahora se pueden ver en esta exposición de caótica belleza.

José Manuel Juárez muestra algunas de las fotagrafías de García Lorca de la exposición / Jaime Galindo

“Lorca era un autor generoso que regalaba su creación”, ha subrayado Juárez, que ha puesto de relieve que esa facilidad y profusión provocaron que, después del asesinato del poeta en 1936, apareciesen obras inacabadas o rescatadas del día a día del granadino.

Una sección esencial la conforman las visiones que sus allegados dejaron sobre él: destacan las cartas enviadas por Dalí, las memorias de Buñuel o los recuerdos de Pepín Bello. También se exhiben ejemplares de sus libros, programas de mano de sus espectáculos y recortes de prensa sobre su figura, incluido el reportaje que informó de su fusilamiento en la revista 'Mundo Gráfico'.

Los dibujos, fotos, pequeños escritos originales, programas de mano de sus obras, carteles y postales traen al presente iniciativas didácticas y alfabetizadoras como 'La Barraca' o las sinergias surgidas de la Residencia de Estudiantes en Madrid, porque, tal y como ha subrayado Juárez, la exposición sirve para hacer memoria de toda una generación. Pero, sobre todo, en el sótano del Torreón Fortea hay una invitación a un viaje imaginario, primero por todas aquellas ciudades que lo moldearon, desde Fuente Vaqueros hasta Nueva York o Buenos Aires, y también por el sentimiento lorquiano que se despierta al recorrer estas salas.

Imágenes en movimiento

Igualmente, una proyección permite ver a Lorca en movimiento, con imágenes de La Barraca, de la Galería de escritores, que han sido recuperada por la Filmoteca Valenciana, y un fragmento del episodio de la serie televisiva ‘El Ministerio del Tiempo’ dedicado al autor.

"Ojalá en estas salas haga Federico y los visitantes se dejen llevar por ese duende" José Manuel Juárez — Comisario de 'Federico García Lorca. Caótica belleza'

“No es una mera exposición”, ha resumido Juárez, que ha cerrado su presentación con una cita de Jorge Guillén: “Junto al poeta se respiraba un aura que iluminaba con su propia luz, entonces no había frío de invierno ni calor de verano, había Federico”. Parafraseando al propio Guillén, Juárez ha deseado que “ojalá que en estas salas haga Federico y los visitantes se dejen llevar por ese duende”.

Sara Fernández, consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, ha querido aprovechar la ocasión para destacar la profesionalidad de José Manuel Juárez como comisario, al que ha descrito como “un bibliófilo y enamorado de la obra y la vida del poeta granadino”. Además, ha reseñado que ‘Federico García Lorca. Caótica belleza’ es un claro reflejo de una época cultural excepcional.

Para quienes deseen profundizar más en su vida y obra, se han programado visitas didácticas para colectivos (se pueden solicitar en el correo didacticaexposiciones@zaragoza.es) y para público general. Estas últimas se realizarán los sábados 13 y 27 de diciembre, 10 y 24 de enero y 7 de febrero, a las 17:00 horas, con inscripción aquí.

El horario para ver la exposición es de martes a sábado en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que los domingos será de 10.00 a 14.30 horas.