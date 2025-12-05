Monzón se convierte este puente en la capital de las letras aragonesas gracias a su feria del libro

Monzón se volverá a convertir este puente festivo en la capital de las letras aragonesas gracias a su Feria del Libro Aragonés (FLA). La trigésimo primera edición de la cita literaria, una de las más importantes de la comunidad, reunirá de sábado a lunes a buena parte del sector del libro aragonés en un certamen en el que participarán más de 30 editoriales y casi 50 autores. Habrá presentaciones y firmas de libros, mesas redondas, talleres de ilustración, cuentacuentos y decenas de expositores con novedades de todos los géneros.

«Monzón se convierte por unos días en una gran librería con el mejor escaparate, así que todo el que venga podrá irse bien cargado de cara a la Navidad», ha destacado a este diario la directora de la FLA, Olga Asensio, que ha confiado en volver a atraer a muchos visitantes. El año pasado, más de 5.000 lectores pasaron por una feria que incluso recibe a lectores desde Zaragoza. Ayuda el llamado Tren de la Cultura que todos los años impulsa la FLA en colaboración con Renfe (en esta edición se han ofertado 125 plazas de ida y vuelta a un precio de 11 euros para el domingo).

«Lo que notamos es que hay gente que se apunta la feria en el calendario de un año para otro, ya somos un clásico», ha subrayado Asensio. La feria se celebrará este año en el pabellón polideportivo Joaquín Saludas, ya que el recinto de la Azucarera se encuentra en obras.

Esta edición estará marcada por los homenajes a dos editores aragoneses fallecidos recientemente y que siempre estuvieron muy vinculados con la feria: Marina Heredia, de Los Libros del Gato Negro, y Joaquín Campo, de Taula Editorial. Ambos recibirán un emotivo tributo el lunes a las 18.30 horas. «Los dos apoyaron la feria desde el principio», ha recordado Asensio.

Los tradicionales premios de la FLA también se entregarán el lunes. El periodista literano Manuel Campo Vidal recibirá el galardón en la categoría individual y el premio colectivo será para la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro.

Esta trigésimo primera edición llega con una novedad. A partir de este año tan solo se descubrirá un monolito que estará dedicado al pregonero de cada edición. Esta vez será el escritor zaragozano Víctor Juan Borroy el encargado de leerlo. Lo hará este sábado a las 12.30 horas y con ello se dará por inaugurada la feria.

El Paseo de las Letras Aragonesas

El conocido Paseo de las Letras de Monzón, único en Aragón, descubría otros años varios monolitos (hasta cinco se han llegado a inaugurar en alguna ocasión) en homenaje a autores de la comunidad, pero a partir de ahora tan solo se añadirá uno en forma de escultura de bronce.

Uno de los monolitos que se inauguraron en la pasada edición de la feria. / s.e.

La FLA, que se cerrará el lunes a las 19.30 horas con un concierto de la banda aragonesa Biella Nuei, contará con talleres de ilustración y cuentacuentos con Roberto Malo o Culture Games. Además, el lunes se celebrará una charla entre Olga Asensio, Francisco José Porquet y Manuel Campo Vidal, mientras que el diálogo entre escritores lo protagonizarán el lunes el aragonés José Luis Corral y la novelista vasca Toti Martínez. Por su parte, los grupos de lectura mantendrán un encuentro con Teresa Álvarez y Taquicardía.

El cartel de la XXXI edición es obra de la ilustradora aragonesa Elisa Arguilé, Premio Nacional de Ilustración con ‘Hasta (casi) 100 bichos’ de Daniel Nesquens. Toda la programación detallada puede consultarse en ferialibroaragones.com.