La Muestra de Cine de Ascaso seleccionada para el espacio RECVision del Festival de Cine de Tarragona

La Muestra de Cine de Ascaso, la muestra de cine más pequeña del mundo, es una de las cuatro iniciativas seleccionadas por el REC Festival Internacional de Cine de Tarragona en su espacio RECVision, diseñado para poner en contacto proyectos que han demostrado potencial suficiente para ampliar el público al que van dirigidos.

En el marco del RECLab, el laboratorio de la industria cinematográfica asociado al festival tarraconense, entre el 4 y el 6 de diciembre, una delegación de la Muestra de Cine de Ascaso está teniendo la oportunidad de compartir experiencias con representantes del Cineclub Almócita (Almería); La GRAN pantalla, el Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores de Barcelona; y La pantalla renace (Inca, Mallorca).

Durante el evento, los participantes presentan sus proyectos y reciben asesoramiento de expertos europeos de la industria del cine, con el objetivo de potenciar redes de colaboración, estrategias de marketing y aportar herramientas que ayuden al desarrollo de las iniciativas.

"Camino de la 15ª edición de la Muestra, acumulamos una trayectoria plagada de aprendizajes, pero siempre estamos abiertos a escuchar y seguir aprendiendo. El nuestro es un modelo de éxito basado en lo cercano, lo pequeño y sostenible tanto en el apartado económico como de organización, pero en este punto del camino nos planteamos qué queremos o podemos ser en el futuro, así que agradecemos la oportunidad que nos ofrece el festival REC y viajamos a Tarragona con las orejas bien abiertas", explica Miguel Cordero, codirector de la Muestra de Cine de Ascaso, uno de los tres voluntarios que participa en las sesiones de trabajo que se desarrollan en el Colegio de Arquitectos de Tarragona.