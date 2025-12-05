Pasión por Bisbal en Zaragoza: "Yo creo que le he visto en directo más de 40 veces"

David Bisbal levanta pasiones allá por donde va. Y así lo está demostrando este viernes el almeriense en Zaragoza, donde a partir de las 20.00 horas va a ofrecer su nuevo espectáculo ‘Todo es posible en Navidad’ en el Príncipe Felipe. Algunos de sus seguidores han llegado a los aledaños del pabellón municipal incluso antes de que se abrieran las puertas, constatando las ganas que hay de verle. Rosa María y Marina (madre e hija) son dos de esas fieles incondicionales que no han querido faltar a la cita con su ídolo. En concreto, la primera, que es "la mayor fan de Bisbal", según apunta Marina.

De hecho, han venido a Zaragoza desde un pueblo cercano a Gerona ex profeso para el concierto. "También tengo entradas para el que dará en unos días en Barcelona, pero siempre me gusta ir al menos a dos conciertos de sus giras. Yo creo que le he visto más de 40 veces. Una vez fui a verle a París", ha destacado Rosa María, que es miembro del club de fans del almeriense.

Esta catalana de 63 años es fan de Bisbal desde que lo descubrió en 'Operación Triunfo' y no lo dudó ni un segundo cuando se anunció esta minigira. Y eso que no se trata de un concierto al uso del almeriense. Bisbal desembarca este viernes en Zaragoza con su espectáculo ‘Todo es posible en Navidad’, en el que revisita villancicos populares como ‘El burrito sabanero’ o ‘Los peces en el río’ junto a sus canciones más conocidas (‘Ave María’, ‘Bulería’, ‘Mi princesa’...).

"Quizá es un concierto más pensado para las familias y los niños, pero seguro que está genial. Además, también toca sus grandes éxitos, así que no creo que me defraude", ha señalado Rosa María, que incluso conoce en persona a Bisbal al pertenecer a su club de fans.

Al ser un concierto con todas las entradas numeradas (incluso las de pista), en los aledaños del Príncipe Felipe no ha habido filas, pero ya se respira un animado ambiente a menos de una hora de que comience la actuación.

Espíritu navideño en el Príncipe Felipe

La gira, que arrancó el pasado 15 de noviembre en Almería, ya ha visitado Sevilla y Bilbao y en los próximos días parará en Valencia, Málaga y Madrid para finalizar el 23 de diciembre en Barcelona. Este viernes desembarca en la capital aragonesa con prácticamente todas las entradas vendidas y un Príncipe Felipe que se llenará de espíritu navideño.

La semilla del nuevo espectáculo de David Bisbal comenzó a germinar en noviembre de 2024, cuando publicó el álbum 'Todo es posible en Navidad', que se convirtió rápidamente en uno de los discos más vendidos del país. En él, revisitaba villancicos españoles emblemáticos, así como una versión del 'Jingle Bell Rock' o una reinterpretación del clásico de Elvis Presley, 'Siempre te recordaré'.

Con esta gira, Bisbal consolida el camino iniciado el año pasado y se adentra en un terreno donde tradicionalmente han destacado figuras internacionales como Mariah Carey, Michael Bublé o el mismísimo Frank Sinatra.