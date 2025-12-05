'Turia' entrevista a fondo a la escritora Pilar Adón y al editor Juan Casamayor en su nuevo número

Los lectores del nuevo número de la revista 'Turia' podrán disfrutar de dos entrevistas a fondo y en exclusiva con dos grandes protagonistas de las letras españolas contemporáneas: la escritora, traductora y editora Pilar Adón, que ha logrado el reconocimiento de la crítica y de los lectores con una obra literaria que rompe no pocos corsés sociales y emocionales y Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, que no sólo ha conseguido revitalizar el género del cuento sino que, teniendo como base la publicación de narraciones cortas, ha convertido su empresa cultural en un sello de referencia no sólo en nuestro país sino en todo el ámbito latinoamericano.

Sin duda, y si tenemos en cuenta la proyección y el reconocimiento que sus respectivas obras y trayectorias han obtenido a nivel tanto nacional como internacional, resulta acertado afirmar que son dos nombres propios de indiscutible relevancia para los buenos lectores de un significativo número de países. En el caso de Pilar Adón, y según la opinión del jurado que le concedió el Premio Nacional de Narrativa 2023 por la novela 'De bestias y aves', nos encontramos con el privilegio de poder disfrutar de una autora que posee una “voz singular que, fuera de modas y tendencias, y con una sublime capacidad de imaginar, construye atmósferas y ambientes de naturaleza extraordinaria que atrapan de manera absoluta”.

Por su parte, Juan Casamayor, al celebrar más de un cuarto de siglo de vida al frente de Páginas de Espuma, ha demostrado que el género del relato puede y debe tener más protagonismo en la industria editorial. No por casualidad su catálogo, integrado por libros de cuentos de autores como José María Merino, Guillermo Arriaga, Andrés Neuman, Eloy Tizón, Mariana Enríquez, Jorge Volpi, Clara Obligado, Samanta Schweblin, Javier Tomeo, Guadalupe Nettel, Ana María Shua o Carlos Castán, constituye el mejor testimonio de esa saludable vigencia literaria de la narrativa corta.

También destacan los contenidos que ofrece 'Turia' en la sección dedicada al ensayo. En esas páginas, Rubén Benedicto se ocupa de estudiar, divulgar y revalorizar la vida y obra de una autora tan fascinante como comprometida: la filósofa alemana-norteamericana de origen judío Hannah Arendt. Cuando se cumplen 50 años de su muerte, la revista ha querido fomentar la lectura y reivindicar el interés de quien, formada en filosofía y dedicada luego a la teoría política, fue la pensadora más importante de lahistoria de las ideas.