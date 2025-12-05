Una directora aragonesa rueda un documental con Chris Pratt en el Vaticano

La aragonesa Paula Ortiz está inmersa en un ambicioso proyecto que se está rodando estos días en el Vaticano junto al estadounidene Chris Pratt. Se trata de un documental sobre la tumba de San Pedro, que está previsto que vea la luz a lo largo de 2026 con motivo del 400 aniversario de la inauguración y la consagración de la basílica ubicada en Ciudad del Vaticano que tuvo lugar el 18 de noviembre de 1626.

El documental, escrito por Andrea Tornielli con la colaboración de Pietro Zander y producido por Vatican Media, Fabric of St Peter y la española AF Films, está conducido por Chris Pratt y es un viaje a lo largo de la historia de San Pedro, uno de los grandes pilares de la fe cristiana. Durante estos días, el equipo está rodando en la necrópolis del Vaticano y en la propia basílica, epicentro de las excavaciones que permitieron localizar la tumba del apóstol Pedro.

Hallazgo de la tumba

La producción, que todavía no tiene título definido, realiza un recorrido por los hallazgos arqueológicos y la propia historia para descubrir el lugar dónde se enterró San Pedro dentro de la necrópolis vaticana. Un descubrimiento que se anunció en 1950 por el Papa Pío XII, que fue el artífice de que comenzaran las excavaciones para su búsqueda.

No ha sido el único hallazgo realizado ya que casi dos décadas después, en 1968, se hallaron los huesos del apóstol. Entonces, aseguró el Papa Pablo VI; las reliquias fueron identificadas y estaban seguros de que eran los restos mortales de San Pedro.

El trabajo audiovisual, que lleva concinándose a fuego lento desde hace varios años (de hecho, Paula Ortiz llegó a tener una audiencia con el Papa Francisco en el que se abordó este tema cuando la aragonesa estrenó 'Teresa', ha despertado gran expectación en el país norteamericano.

"Es un honor extraordinario"

“Es un honor extraordinario asociarme con el papa León y con el Vaticano en este proyecto. La historia de San Pedro es fundamental para la fe cristiana, y estoy profundamente agradecido por la confianza y el acceso que se me han concedido para ayudar a llevar su legado a la pantalla”, ha señalado Chris Pratt a 'Vatican News', el medio que ha desvelado la noticia.

Con acceso inédito a uno de los espacios más restringidos del Vaticano y una producción a la altura del acontecimiento, el documental promete convertirse en una de las grandes producciones dedicadas al cristianismo en los últimos años.