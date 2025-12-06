Direi, ganadores del Popyrock 2025, quieren seguir divirtiéndose: "Somos tres amigos haciendo canciones en nuestra habitación"

El concurso Popyrockcelebró este año su vigésima edición y cumplió, una vez más, con su tarea de dar a conocer el talento musical joven de Zaragoza. En El Túnel de Oliver se citaron los tres finalistas: Willowisp, Ferrán y Direi. El jurado decidió que el mejor grupo de 2025 era Direi, quienes ya fueron segundos el año pasado, con su rock potente teñido de funky.

“Esta es la guinda que corona un pastel maravilloso, de un sueño que no sabíamos que teníamos y ahora no podemos vivir sin esta sensación”, explica Pablo Agustín, cantante y guitarrista de Direi. Al concurso se presentaron con los temas 'Antihéroe', 'Destino' y 'Teniente estupidez', fortaleza musical para hacer vibrar al público y el fraseo acoplado a la melodía como una línea de intrumento más. Los jóvenes músicos, de entre 18 y 22 años, están profundamente agradecidos por el reconocimiento de su trabajo y de su talento: “Al final, somos tres amigos haciendo canciones en nuestra habitación y en el local de ensayo”, resume Agustín.

El hecho es que este trío, formado por los hermanos Pablo y Jorge Agustín –batería- y Víctor Viñuales –bajo-, llegó a la música para disfrutar y divertirse. El concurso les ha reportado un premio económico de 3.500 euros y la posibilidad de grabar tres temas en estudio, pero para ellos “el mayor premio es el reconocimiento de nuestro trabajo y lo que sea que tenemos en el escenario”. Llámalo talento, llámalo carisma.

Rock y funk entre amigos

Pablo Agustín lo define como una conjunción entre amistad, confianza y positividad. “Siempre se respira buen rollo, si fallas no pasa nada, te ríes; vivimos la música de una forma tan positiva que yo creo que, al final, esto se transmite hacia el público”, destaca Agustín. Esta mezcla ganadora surgió de su querencia por la música de la banda británica Muse: “Es un grupo con el que nació un poco el nuestro, porque yo conocí a Víctor a raíz de que escuchaba Muse igual que yo, entonces creo que esa es la influencia más directa”. Sin embargo, su música busca alternativas al rock oscuro y vira hacía el funk con la ascendencia de Vulfpeck. En cuanto a grupos españoles Pablo Agustín tiene en su lista a Sobrinus, Vetusta Morla y Coque Malla.

Víctor Viñuales, Pablo Agustín y Jorge Agustín forman la banda Direi, ganadores del Popyrock 2025 / Direi

Con esas mimbres, Pablo, Jorge y Víctor se unen como una “mente colmena” para crear sus canciones: “Voy con una armonía de guitarra y una melodía de voz y, como somos tan amigos y nos entendemos, nos ponemos a tocar y en siete minutos tenemos un tema”, aclara Agustín, quien se hace cargo también de las letras “porque soy yo quien la defiende”. A este respecto, el vocalista huye de los mensajes directos y le gusta que la gente interprete las metáforas de las estrofas: “No explico nunca nada, que cada persona la adopte como una experiencia propia”.

"Es mucho más fácil meter a un DJ que ponga música que contratar a un grupo para que toque y amenice la noche, que depende de la gente que atraiga, la taquilla…" Pablo Agustín — Vocalista y guitarrista de Direi

Desde que empezaron hace cuatro años, Direi ha buscado y encontrado el amparo de las salas, especialmente de Moliner 7 donde “tocamos mucho y les tenemos mucho cariño”. Pablo Agustín considera que “la música está de capa caída” y agradece desde su visión optimista la labor de las salas que programan música en directo: “Es mucho más fácil meter a un dj que ponga música que contratar a un grupo para que toque y amenice la noche, que depende de la gente que atraiga, la taquilla…”.

Realistas, pero sin limitaciones

Ellos triunfaron en El túnel de Oliver, pero expuestos al túnel del tiempo se muestran con los pies en el suelo: “No tenemos ninguna limitación, pero tampoco aspiraciones muy bestias”. A corto plazo quieren seguir pasándolo bien, experimentar las sensaciones que les está reportando este reconocimiento y, por supuesto, sacar música de cara a 2026. “Tenemos que echarle ganas”, reconoce Agustín, ya que piensa que se les está atragantando las nuevas tecnologías y el uso de redes sociales para la difusión de su música.

A largo plazo, la aspiración es el crecimiento sostenido: “No tenemos ningún objetivo claro ni escenario en el que queramos tocar, somos un poco sosos para eso. Vivir de la música es demasiado idílico y no queremos frustraciones”, apostilla Agustín.

Así que los chicos de Direi apuestan por amasar el cariño del público, crecer en el directo como mejor carta de presentación y lanzan un mensaje a quienes quieran dar visibilidad a su sonido: “Que a toda esa gente que está en su cuarto diciendo yo canto, yo toco, pero no sé qué hacer; para empezar a apuntarse al Popyrock y luego sal a la calle”.