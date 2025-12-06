El escritor Víctor Juan descubre su monolito en Monzón e inaugura la Feria del Libro Aragonés

La trigésimo primera edición de la Feria del Libro Aragonés (FLA) ha abierto este sábado sus puertas en el pabellón polideportivo Joaquín Saludas de Monzón para convertirse en la gran fiesta de las letras aragonesas y en el epicentro de la cultura durante el puente de la Constitución. Durante tres días (la feria concluye el lunes), la capital montisonense se va a llenar de escritores y lectores en torno a este fiesta de los libros.

El escritor zaragozano Víctor Juan ha sido el encargado de leer el pregón antes de la inauguración oficial. "La Feria del Libro Aragonés de Monzón es un acontecimiento extraordinario y tenemos que estar muy agradecidos a quienes alumbraron esta idea y a esos otros que cuentan la vida en ferias y que trabajan para hacer realidad, año tras año, contra viento y marea, esta prodigiosa reunión de editores, editoriales y autores", ha destacado el pregonero de este año poco antes de descubrir su monolito.

De esta forma, el Paseo de las Letras Aragonesas, único en la comunidad, suma otro escritor homenajedo (y ya van casi 30). En esta ocasión, el escultor Fermín de Bedoya es el autor de la pieza que simboliza la literatura como la luz que nos guía en la construcción de nuestra sociedad.

La teniente de Alcalde, Marta Montaner Durán, ha inaugurado la presente edición junto al concejal de Ferias, Jairo Sánchez, el diputado de la DPH, Carlos Sampériz, y la directora de la FLA, Olga Asensio. Esta última ha reconocido "la apuesta que hacen las editoriales por venir cada edición y más en los últimos años donde ha habido dificultades en el sector".

La trigésimo primera edición de la cita literaria, una de las más importantes de la comunidad, reunirá de sábado a lunes a buena parte del sector del libro aragonés en un certamen en el que participarán más de 30 editoriales y casi 50 autores. Habrá presentaciones y firmas de libros, mesas redondas, talleres de ilustración, cuentacuentos y decenas de expositores con novedades de todos los géneros.

Esta edición estará marcada por los homenajes a dos editores aragoneses fallecidos recientemente y que siempre estuvieron muy vinculados con la feria: Marina Heredia, de Los Libros del Gato Negro, y Joaquín Campo, de Taula Editorial. Ambos recibirán un emotivo tributo el lunes a las 18.30 horas.