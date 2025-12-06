Los libros más vendidos en Aragón del 24 al 30 de noviembre
'Querido materno', de Severino Pallaruelo; y 'Quedarse a vivir', de Carmen Ruiz Fleta, lideran el ranquin en ficción y no ficción, respectivamente
Según los datos facilitados por la Asociación de librerías de Zaragoza a través de Libri Red, la semana del 24 al 30 de noviembre, estas son las son las listas de los libros más vendidos ordenados (cinco por género) por número de ventas (de izquierda a derecha de más a menos ventas) en las librerías de la capital aragonesa.
Los más exitosos
Severino Pallaruelo sigue en el primer lugar del ránking con 'Querido materno' (Xordica) y se sitúa por delante de 'Corazón de oro', de Luz Gabás (Planeta), mientras que esta semana la lista de los libros aragoneses más vendidos de no ficción está liderada por la poesía. 'Quedarse a vivir', de Carmen Ruiz Fleta, editada por Prensas de la Universidad de Zaragoza, comanda el ránking por delante de 'Con sílabas de gol', de Antón Castro de la misma editorial.
- Rubén Sellés: 'Hemos protestado porque en el partido se ha parado el juego cuando han caído al césped jugadores del rival
- El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos
- Ya hay fecha para la reapertura de uno de los edificios más icónicos del paseo Independencia
- Inhabilitado un oncólogo del hospital de Huesca por tres homicidios imprudentes
- Dos robos a Asun en pleno centro de Zaragoza y un hombro roto: 'Nunca he estado tan indignada
- La crónica del Zaragoza-Burgos (0-1). Un adiós en un solo instante
- El estorbo de la Copa para el Zaragoza, los minutos resbaladizos de Dani Gómez y la sentencia definitiva de Bazdar
- Dos loteras confiesan una sisa de 23.000 euros en una administración de Zaragoza