Los libros más vendidos en Aragón del 24 al 30 de noviembre

Según los datos facilitados por la Asociación de librerías de Zaragoza a través de Libri Red, la semana del 24 al 30 de noviembre, estas son las son las listas de los libros más vendidos ordenados (cinco por género) por número de ventas (de izquierda a derecha de más a menos ventas) en las librerías de la capital aragonesa.

Los más exitosos

Severino Pallaruelo sigue en el primer lugar del ránking con 'Querido materno' (Xordica) y se sitúa por delante de 'Corazón de oro', de Luz Gabás (Planeta), mientras que esta semana la lista de los libros aragoneses más vendidos de no ficción está liderada por la poesía. 'Quedarse a vivir', de Carmen Ruiz Fleta, editada por Prensas de la Universidad de Zaragoza, comanda el ránking por delante de 'Con sílabas de gol', de Antón Castro de la misma editorial.