El organista Arturo Barba ofrecerá un concierto el 16 de diciembre en la basílica de Santa Engracia de Zaragoza

El prestigioso organista Arturo Barba Sevillano ofrecerá un concierto el día 16 de diciembre en la basílica de Santa Engracia de Zaragoza a las 19.30 horas, dentro del XII Ciclo Internacional del Órgano organizado por la Junta de Distrito Centro. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Catedrático del Conservatorio Superior de Música de Valencia (CSMV), Arturo Barba desarrolla una intensa actividad concertística en festivales de órgano emblemáticos como la Catedral de San Esteban de Viena, Catedral de Notre Dame de París, Abadía de Westminster de Londres y la Catedral Católica de Moscú, así como las catedrales de Colonia, Varsovia, Londres (St Paul), Lausanne, Bratislava, Riga, Gdansk, Sevilla o Barcelona.

Ha actuado en ciclos organísticos de más de veinte países de Europa, América y Rusia. Colaborador de la Orquesta de Valencia y de la Orquestra de la Comunitat Valenciana ha interpretado la práctica totalidad del repertorio sinfónico y operístico con órgano junto a directores como Zubin Mehta, Plácido Domingo, Fabio Luisi, Michel Plasson, C. Halffter, James Gaffigan, J. Pons, Marc Minkowski, Gustavo Gimeno y J. Belohlavek, entre otros.

Por lo tanto, este ciclo de música, organizado por la Junta, ofrece una oportunidad excepcional para disfrutar de un organista de gran prestigio, reconocido internacionalmente.

Programa del concierto