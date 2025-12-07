Los clubes de lectura de Monegros reciben esta semana a la escritora Luz Gabás
La Premio Planeta de 2022 charlará el miércoles con sus lectores
Los participantes de los clubes de lectura de la Comarca oscense de Monegros mantendrán un encuentro el próximo miércoles, 10 de diciembre, en Sariñena, con la escritora altoaragonesa Luz Gabás, que presentará su última novela, 'Corazón de oro'.
La sesión se celebrará en el Salón de Actos de la Comarca y la autora, Premio Planeta 2022 por 'Lejos de Luisiana', estará acompañada por el escritor Óscar Sipán, con quien mantendrá una conversación en torno a su obra y su proceso creativo, ha informado la entidad comarcal.
Gabás, también autora de populares novelas como 'Palmeras en la nieve', 'Regreso a tu piel', 'Como fuego en el hielo' y 'El latido de la tierra', firmará ejemplares de su libro al finalizar el encuentro.
El acto estará abierto a todo el público, en especial a los clubes de lectura de las bibliotecas monegrinas, que se darán cita en este encuentro literario organizado por el Área de Cultura de la Comarca de Los Monegros y la Biblioteca Municipal Antonio Beltrán de Sariñena.
