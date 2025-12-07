La Mirada Tabú continúa este lunes en la Filmoteca de Zaragoza con una cita doble

La XII edición de La Mirada Tabú continúa este lunes con una cita doble en la Filmoteca de Zaragoza que combina memoria del cine aragonés y estreno de autoras contemporáneas.

A partir de las 18.00 horas se proyectará una selección de cortometrajes fundamentales para comprender la historia del cine independiente aragonés: Deseo de cristal (1956), El Rey (1959), El corazón delator (1959), Sic Semper (1961), La conquista (1962), Pabostría (1981) y El asunto Taylor (1997). La sesión contará con la participación de Chiribito Films y Luis Pomarón, y estará moderada por Vicky Calavia.

A las 20.00 horas se estrenará el documental 'Queer me', de Irene Bailo. La directora zaragozana presentará en La Mirada Tabú, antes de su estreno en salas, su primer largometraje coproducido internacionalmente, acompañada por su productor Andrés Alberto Lacasta.

'Queer me' es un viaje íntimo y generacional que recorre sus primeros amores, la comunidad queer de Toulouse y la búsqueda personal de identidad a través de archivos y militancia transfeminista.

La película marca el regreso de Irene Bailo al documental de creación después de una trayectoria reconocida en festivales como Documenta Madrid, el Festival Internacional de Cine de Huesca o proyectos como Quien siembra vientos y 100jours.