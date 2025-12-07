La Mirada Tabú continúa este lunes en la Filmoteca de Zaragoza con una cita doble
El festival proyectará una selección de cortometrajes fundamentales para comprender la historia del cine independiente aragonés
La XII edición de La Mirada Tabú continúa este lunes con una cita doble en la Filmoteca de Zaragoza que combina memoria del cine aragonés y estreno de autoras contemporáneas.
A partir de las 18.00 horas se proyectará una selección de cortometrajes fundamentales para comprender la historia del cine independiente aragonés: Deseo de cristal (1956), El Rey (1959), El corazón delator (1959), Sic Semper (1961), La conquista (1962), Pabostría (1981) y El asunto Taylor (1997). La sesión contará con la participación de Chiribito Films y Luis Pomarón, y estará moderada por Vicky Calavia.
A las 20.00 horas se estrenará el documental 'Queer me', de Irene Bailo. La directora zaragozana presentará en La Mirada Tabú, antes de su estreno en salas, su primer largometraje coproducido internacionalmente, acompañada por su productor Andrés Alberto Lacasta.
'Queer me' es un viaje íntimo y generacional que recorre sus primeros amores, la comunidad queer de Toulouse y la búsqueda personal de identidad a través de archivos y militancia transfeminista.
La película marca el regreso de Irene Bailo al documental de creación después de una trayectoria reconocida en festivales como Documenta Madrid, el Festival Internacional de Cine de Huesca o proyectos como Quien siembra vientos y 100jours.
- Dos encapuchados atracan con katanas una frutería de Zaragoza: 'Hasta que no llegué a casa no exploté a llorar
- La crónica del Granada-Casademont Zaragoza: dos torres y un triunfo gigante (83-92)
- Juankar: 'Nunca he sabido explicar bien cómo llegué al Real Zaragoza, era una cosa rara
- Fagor y su socio chino ya buscan trabajadores para la fábrica de chasis de Leapmotor en Borja
- Una de las administraciones de lotería con más fortuna de España lanza el Superdécimo de Navidad: “500 euros en reintegros”
- A la Guardia Civil se le amontonan los muertos en Aragón
- Rubén Sellés: 'Hemos protestado porque en el partido se ha parado el juego cuando han caído al césped jugadores del rival
- Muere Manolo Villanova, leyenda del Real Zaragoza, a los 83 años