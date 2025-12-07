El triunfo de Bunbury como poeta: 'Los suaves deslices de la lluvia' suma ocho semanas como el libro de poesía más vendido en España

Además de triunfar sobre los escenarios, también lo hace en el apartado literario. Enrique Bunbury publicó a principios de octubre su tercer poemario: 'Los suaves deslices de la lluvia', que ya suma ocho semanas consecutivas como el libro de poesía más vendido en España. Un éxito incontestable del que el propio Bunbury se ha hecho eco en sus redes sociales. "Muchísimas gracias a todos por la acogida", ha escrito el zaragozano en su cuenta oficial.

'Los suaves deslices de la lluvia' es el tercer poemario del cantante y su cuarto libro. En 2021 se estrenó con 'Exilio Topanga', su primer poemario, y desde entonces no ha dejado de publicar.

Dos años después llegó su segundo poemario, 'Microdosis', con un enfoque más introspectivo, mientras que el año pasado publicó 'La Carta', un intercambio epistolar íntimo y personal entre el artista y sus seguidores durante nueve meses, donde responde preguntas que van más allá de lo habitual en entrevistas, explorando su vida, su obra, dudas existenciales y su proceso creativo.

Ahora ha vuelto a triunfar con su cuarto poemario, en el que aborda el proceso de dolor y pérdida ante la enfermedad y muerte de su padre. El libro, por cierto, cuenta con prólogo a cargo de Luis Alberto de Cuenca, reciente Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

El padre de Bunbury, Rafael Ortiz de Landázuri, falleció en Zaragoza en marzo de 2024. Fue empresario del sector de los electrodomésticos durante su trayectoria profesional y formó una familia con su esposa Elvira Yzarduy, con quien tuvo cuatro descendientes: Rafael, Enrique, Ana y Jorge.