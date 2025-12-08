'Casi como una aparición', de Javier Fajarnés: El sinuoso relámpago de la vida

«De pronto, la vi a mi lado / Casi como una aparición / Su cuerpo forma exacta del vacío / No hubo cartel de bienvenida / lugar donde quedarse / sólo un frío revestido de esperanza». Es el poema que da título al la nueva obra del escritor aragonés Javier Fajarnés Durán, (Zaragoza, 1997) que acaba de publicar una de las editoriales más prestigiosas del género, Pre-Textos, y que atraviesa como un relámpago los sentimientos que recorren el sentido de la vida.

'Casi como una aparición', desvela su joven autor, nació hace ya siete años, y, sin embargo, una de sus grandes fortalezas es que los versos, escrupulosamente encajados a la idea de embellecer el mundo, apelan al lector como si la vida no es ni tan siquiera hoy, ni ayer ni mañana, sino un camino que se construye como el manual de instrucciones que es este poemario. O lo que es lo mismo, los destellos de juventud que iluminan al que se introduce en estos poemas, brillan con la misma actualidad ahora que hace siete años y no me equivoco si afirmo rotundamente que lo seguirán haciendo dentro de 30 años.

Belleza sentimental

Fajarnés (autor de otros poemarios como 'Alud' y 'La ciudad y el cuchillo') se sirve de una poesía directa, con imágenes, eso sí, potentes que guían a través del silabeo en el que se ve inmerso de lleno el lector sin pretenderlo y sin darse cuenta, para dar luz a una belleza sentimental que queda retratada en cada uno de los poemas, incluso en los que la alegría apenas se deja traslucir («Las cosas que quisimos / e ignoramos ya querer» , 'Ciervos') por alguno de los rayos de ese Sol que (casi) siempre está presente a lo largo de las 38 piezas que conforman la obra. Libro que, por cierto, se presenta el próximo 20 de diciembre en la librería Antígona de Zaragoza (desde las 13.00 horas) en un acto en el que el autor estará acompañado por Nicolás Espada, subdirector general de contenidos de Prensa Ibérica en Aragón.

Y entre esos rayos de sol, casi relámpagos, que atraviesan la esencia y la existencia (al fin y al cabo, las claves de esta obra no se podrían entender sin estas dos palabras), surge con fuerza e ímpetu una visión de la vida que empuja a intentar entenderla sin dejarse oprimir por lo que pueda estar pasando, sintiéndola y reflejándola con el lápiz. Como la esencia y existencia que decía antes.

En otro de los poemas que conforman este libro, dice el autor: «Abrir, mirar y coser: / unir los puntos / Nacer, morir: / dos puntos». Y en medio los poemas de Javier Fajarnés Durán 'casi como una aparición', pero llamados a perdurar en el tiempo. Porque la sensación cuando uno cierra este libro tras leer 'El accidente' es que a los supervivientes les queda mucho que ofrecer.