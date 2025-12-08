Crítica del documental ‘Queer me’: Un transfeminismo sin prejuicios

Lo mejor que le puede pasar al espectador que se acerque a ver (quizá contemplar es mejor verbo) 'Queer me' es que no sepa nada sobre él y, en su defecto, que vaya con la mente más abierta posible, sin prejuicios ni ideas preconcebidas. Y, a partir de ahí, aprender y construir. La directora aragonesa Irene Bailo Carramiñana estrena este viernes en las salas de cine su ópera prima, el documental 'Queer me' (producido por Du Cardelin Studios) en el que de una experiencia personal aborda un camino de encontrar su lugar en el mundo universal.

Irene Bailo en un fotograma del documental 'Queer me'. / DU CARDELIN STUDIO

Bailo llega a vivir a la casa okupa TDB de Toulouse («una casa no mixta de gente 'transmarikabollo' feminista») en un momento vital en el que las preguntas superan por todos los lados a las respuestas. El documental, en la que ella es la conductora en primera persona, parte de esa experiencia del verano de 2015 para abordar una reflexión global y un buscar su lugar en el mundo de un colectivo que desde su respeto a menudo encuentran demasiados prejuicios.

Construyendo identidades

A partir de ahí, combinando las imágenes de aquel verano, con sus memorias, su diario y sus reflexiones sobre lo que estaba viviendo y hacia dónde quería ir, 'Queer me', construye una historia en la que el espectador entra de lleno en una realidad que muchas veces es desconocida y ocultada en, quizá, un intento de no querer entender el mundo tal y como es.

El principal punto fuerte de 'Queer me' es que muestra una realidad sin aditivos en la que se muestran otros mundos sin cuestionarlos y lo que es más importante sin querer dirigirlos. Y en ese camino Irene Bailo va intentando definirse a sí misma, entender la sociedad que le rodea y comprender que muchos de sus estados actuales beben de una juventud que le rodeaba anclada en un modelo de sociedad hermético.

Pero 'Queer me' va más allá de la experiencia de la casa TBD en Toulouse. El documental también viaja al presente en el que los habitantes de aquel proyecto reflexionan en voz alta sobre lo que supuso aquello, lo que significó y la importancia que ha tenido en sus vidas, en u, ante todo, un grito por la libertad de las vidas de las personas.