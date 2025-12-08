El día en el que Verónica Sánchez fue al cine con Felipe y Letizia por 'culpa' de un aragonés

La anécdota, entre risas, la ha desvelado la actriz Verónica Sánchez en el programa 'Hoy por hoy', de la Cadena Ser, con Àngels Barceló. Y es que la intérprete que saltó a la fama por su papel en 'Los Serrano', la serie que penetró en casi todos los hogares españoles, hace casi 20 años (durante el año 2008) vivió una sesión de cine muy especial gracias a un aragonés, el periodista, escritor y profesor de la Universidad de Zaragoza, Luis Alegre.

Según ha relatado en el programa la andaluza, estaban tomando algo en el Café Gijón de Madrid cuando Luis Alegre le dijo que se tenía que ir porque había quedado "con unos amigos para ir al cine", pero como se lo estaban "pasando tan bien", le dijo, "voy a preguntarle a mis amigos a ver si no les importa".

"¡Esos eran sus amigos!"

Sin desvelarle quiénes eran, Verónica Sánchez y Luis Alegre fueron hacia los cines para ver 'Elegy', de Isabel Coixet', y, ha desvelado Verónica Sánchez, "aparecen Felipe y Letizia, ¡esos eran sus amigos!", ha relatado la actriz entre risas de Luis Alegre, la propia Ángels Barceló y ella misma, que ha desvelado su pensamiento de entonces en voz alta, "yo que soy de un barrio de la perfieria de Sevilla, ¡no me hagas esto sin avisarme!".

De hecho, la actriz ha confesado que no fue la única vez que le ha sucedido algo así con Luis Alegre: "Mi madre, cada vez que le digo que he quedado con Luis, me dice 'Verónica, arréglate, que te conozco, que no sabes qué va a pasar".

Luis Alegre es un periodista cinematográfico, responsable del ciclo La buena estrella que, organizado por la Universidad de Zaragoza, ya ha celebrado 251 sesiones de coloquios con las personalidades más destacadas del cine español.