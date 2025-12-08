El festival Órbita Danza sella su brillante edición en el Teatro de la Estación

Del 9 al 14 de diciembre, el Teatro de la Estación de Zaragoza culmina el ciclo anual Órbita Danza con una celebración que reúne cuatro creaciones procedentes de España y Portugal, seleccionadas por su mirada innovadora, su potencia poética y su capacidad para expandir los límites del cuerpo, el movimiento y la escena.

Órbita Danza, que a lo largo del año ha acercado al público zaragozano piezas de creadores emergentes y consolidados, se despide con un cartel que evidencia la diversidad del panorama actual de las artes del movimiento: desde la instalación-performance participativa hasta el teatro-danza biográfico, pasando por la danza inclusiva y la exploración coreográfica desde la identidad.

'Sobre cuerdas' (este martes, 19.00 horas) es un espectáculo inmersivo de danza- performance de Alicia Soto y Hojarasca Danza con música electrónica en vivo. Una experiencia inmersiva donde la música, la danza y el público establecen una conversación viva y cambiante. Sobre Cuerdas es una instalación sonora y visual concebida como una performance que invita al espectador a moverse, intervenir y transformar el espacio si lo desea.

La programación completa

El miércoles (19.00 horas) será el turno de 'El festín de los cuerpos', danza-teatro inclusiva de Danza Móbile e íncubo Teatro. Inspirado libremente en 'El Banquete' de Platón, este espectáculo celebra la fiesta, el deseo, la búsqueda del otro y la naturaleza diversa del cuerpo humano a través de un lenguaje coreográfico inclusivo. Aborda la idea del ser humano como un ser incompleto que anhela reencontrarse con su mitad perdida, en un tono que combina profundidad, humor y lirismo.

'Lucía Joyce. Un pequeño drama en movimiento' es la apuesta para el viernes 12 y el sabado 13 de diciembre (19.00 horas). Es una producción en recuerdo de una de las figuras femeninas más fascinantes de las vanguardias europeas. Karlik Danza Teatro presenta una pieza de teatro-danza que reconstruye, desde la poética del cuerpo, la palabra y la acción, la vida de Lucía Joyce (1907–1982), hija del escritor James Joyce y figura fascinante de la danza de las vanguardias europeas. A partir de una carta imaginada —escrita el 12 de diciembre de 1982, último día de su vida—, la obra da voz a una mujer silenciada por la historia, recuperando su vínculo con la danza, el arte y el pensamiento de su tiempo.

Punto y final al evento anual

El festival concluye el domingo, 14 de diciembre (19.00 horas) con 'It's a long yesterday', un espectáculo de danza de Instável Centro Coreográfico (Oporto) sobre la multiplicidad del cuerpo. Carminda Soares y Maria R. Soares, creadoras e intérpretes y además hermanas gemelas, construyen un ejercicio coreográfico sobre el deseo, la fractura y la multiplicidad del cuerpo. La propuesta parte del concepto de semejanza, entendido como un territorio intermedio: ni igualdad ni diferencia, sino un espacio abierto a múltiples significados.

Con este festival, el Teatro de la Estación cierra un año dedicado a acercar al público propuestas que exploran nuevos lenguajes del movimiento y a creadores que comprenden la escena como un espacio de investigación, encuentro y riesgo artístico. Órbita Danza concluye su edición de 2025 con una selección que refleja su vocación: miradas diversas, cuerpos diversos y dramaturgias corporales que dialogan con lo contemporáneo.

Las entradas, entre 15 y 18 euros, se pueden comprar en la web del teatro y en taquilla. Además, hay un bono para cinco obras por 60 euros.