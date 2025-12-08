La Feria del libro aragonés de Monzón cierra con un balance "muy positivo de público y ventas"

La música de Biella Nuei en su formato de Bufacalibos ha servido para poner el broche de oro a las XXXI edición de la Feria del Libro Aragonés de Monzón que se ha desarrollado durante tres días en el Pabellón Saludas con una buena asistencia de público, buenas ventas y que ha sido el escaparate perfecto del talento de los escritores y editores aragoneses. El concejal de Ferias, Jairo Sánchez, ha entregado a la Asociación Amigos del Libro el Premio FLA colectivo y el alcalde de Monzón, Isaac Claver, lo ha hecho a Manuel Campo Vidal en individual.

Jairo Sánchez se ha mostrado satisfecho de como ha transcurrido la muestra y su desarrollo en el Pabellón Joaquín Saludas y tras los Reyes volverá junto a Olga Asensio a preparar la XXXII edición. El balance “ha sido positivo tanto por la asistencia de público como por el nivel de ventas que ha vuelto a demostrar que la Feria tiene un hueco cada año en la agenda de los lectores, escritores y editoriales aragonesas”.

Por su parte, Olga Asensio, directora de la cita, ha empezado señalando que siempre mi balance “es positivo por el simple hecho de reunirnos aquí en torno a los escritores y editoriales, a los que agradezco que año tras año sean fieles a esta cita y agradezco al Ayuntamiento de Monzón su apuesta por la Cultura y la feria”.

Expectativas "cumplidas"

La última jornada de la feria se abría con amplias expectativas que se han cumplido empezando por la “charrada” como explicaba Francisco José Porquet que han mantenido con Olga Asensio teniendo al comunicador Manuel Campo Vidal como interlocutor del que hemos conocido su vinculación con Monzón, a través de su abuelo. El periodista ha jalonado su conversación con multitud de anécdotas que han hecho las delicias de los asistentes.

Imagen de la última jornada de la Feria del libro aragonés de Monzón. / FLA

Tras el plato fuerte de la mañana, la tarde comenzaba con tres nombres propios como eran los de José Luis Corral, Toti Martínez y la montisonense Luz Gabás, que tras la firma de sus libros, han protagonizado un diálogo entre escritores en el que no ha faltado el humor y la chispa de sus protagonistas que han estado moderados por Olga Asensio.

Homenaje a los fallecidos

La emoción subía al escenario para recordar a dos editores recientemente fallecidos como eran Joaquín Campo de editorial Taula y Marina Heredia de los Libros del Gato Negro. El pregonero de la FLA 2025, Víctor Juan, era el encargado de glosar la figura de los editores que eran fieles a la Feria del Libro Aragonés. Mientras que Rafael Yuste presidente de la Asociación de Editores de Aragón (AEDITAR) ha recordado los logros de Marina Heredia cuando estuvo al frente de la Asociación justo antes de coger él la presidencia.

La recta final llegaba con los Premios FLA que recaían los Amigos del Libro de Aragón (colectivo) y Manuel Campo Vidal (individual). Víctor del Molino y Eugenio Mateo, expresidente y actual presidente recogía el premio colectivo y tras agradecer su concesión señalaban que “nos encontramos algo extraños ya que estamos acostumbrados a dar los premios Búho y no es usual que a nosotros nos den premios”.

A continuación, Manuel Campo Vidal, agradecía el premio y destacaba que “la feria del libro pone a Monzón en el mapa y que es muy importante que apoyemos el talento de nuestros escritores y editores como se hace desde la FLA” y quiero añadir que “me ha servido para ver a Monzón en otra dimensión distinta a la industrial.