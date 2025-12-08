Lola Bon, la voz de Jarcha que luchó en la Transición con 'Libertad sin ira'

Cincuenta años sin Franco. En un rincón de Cangas, alejada de los focos, de los autógrafos, de las prisas de las carreteras, de los elogios de la memoria, vive desde hace 27 años Lola Bon, miembro fundadora del grupo Jarcha, que puso música a la Transición en España con la canción Libertad sin ira.

Pero su residencia en la villa no es azarosa, sino que obedece a querencias. Nació en Cangas hace ya 76 años y con solo 3 puso rumbo a Huelva de la mano de sus padres. Ella es fruto de una emigración peculiar, la que va de Galicia a la baja Andalucía, a esa parte que también baña el Atlántico.

El padre de Lola Bon fue marinero en Vigo y se hizo patrón de pesca en Huelva cuando se vio obligado a trasladarse a las tierras de las que partió Colón rumbo a América. Ella guarda en su voz todo ese sabor de Andalucía, la grande y la chica. Es gallega en Huelva y andaluza en Cangas. Porque no se desprende de su acento andaluz, lo mantiene por devoción a una tierra que le ofreció las mieles del triunfo, que forma parte no solo de la historia del icónico grupo de Jarcha, sino de España.

"Pero no te creas, en mi casa, en Huelva, mis padres hablaban el gallego de toda la vida. Y yo también lo hablo, pero no quiero desprenderme del acento andaluz", dice Lola Bon, que a pesar de las muchas tablas sobre los escenarios se muestra nerviosa en este renacer mediático.

Rafael Cortizo, Lola Bon, Ántonio Ligero, Maribel Martín, Ángel Corpa, Gabriel Travé y Crisanto Martínez en una playa. / Cedida

En aquella España de la Transición, de "pantalones estrechos y anchos deseos", nació Jarcha. La primera formación estaba compuesta por Ángel Corpa, Crisanto Martín, Rafael Castizo, Antonio A. Ligero, Maribel Martín, Lola Bon y Gabriel Travé. Fue en al año 1971, aún no había muerto el dictador Franco y el grupo ya estaba subiéndose a los escenarios, recorriendo las carreteras polvorientas de la época.

Allí estaba Lola Bon, que había aceptado el ofrecimiento de Ángel Corpa de cantar en el grupo que estaba formando. "Necesitamos una voz como la tuya, me dijo". Fue un domingo del 72, esperando un autobús en la playa de Punta Umbría, donde Bon habría de conocer a miembros del grupo Jarcha.

Lola Bon (dcha) con miembros de Jarcha. / Cedida

"Allí mismo comenzamos a cantar canciones de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés o Quilapayún. Y me acuerdo de una canción que entonábamos que se llamaba Tiburón. Ese fue mi encuentro con Jarcha. Yo tenía 22 años y había regresado al instituto y no dudé en acoplarme al grupo. Ensayábamos en una casa de Cabeza de Joya, en Huelva. Cantábamos en los colegios menores, en los geriátricos, donde recogíamos canciones. En este sentido me acuerdo de la Jotilla del Aroche. Íbamos de un lado al otro. Cada concierto era un sitio donde nos sentíamos libres. Tengo que decir que al principio el nombre del grupo no se llamaba Jarcha, sino Escorpio. Fue César Corpa, el hermano de Ángel quien propuso el nombre de Jarcha (nombre de un poema mozárabe)".

Lola Bon afirma que Jarcha era música, pero también recuperación del folclore tradicional de Andalucía, poniendo en valor a los poetas locales: "Cantábamos a lo que vivíamos, en una situación muy difícil de aquella España, cuando en muchos de nuestros conciertos se levantaban banderas del PCE, que aún estaban prohibidas en el país, se alentaba a la república".

En 1976, Jarcha saca la canción Libertad sin ira, escrita por el publicista de Diario 16, Rafael Baladés y a la que puso música Pablo Herrero, productor del grupo. Coincidió con la ley de la Reforma Política y con el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno de España. Pero aún con todo, la canción que iba a ser el himno de la Transición y la democracia española fue prohibida.

Lola Bon, ayer en Rodeira en Cangas. / Santos Álvarez

En el año 2022, Lola Bon y todos los miembros que pasaron por Jarcha conmemoraron el 50 aniversario del nacimiento del grupo con un gran concierto, que coincidió con el documental, dirigido por Inés Romero y Pablo Coca, que relata la historia del grupo de manera detallada.

Gabriel Travé, Crisanto Martínez, Antonio Ligero, Maribel Martín, Lola Bon, Rafael Cortizo y Ángel Corpa. | Cedida

Lola Bon estuvo 6 años en Jarcha y con 48 años regresó a Cangas, a su tierra natal, de la que se había ido con solo 3. En el documental sobre los 50 años del grupo se menciona que Bon había vuelvo a cantar tras 30 años sin hacerlo. Pero se refería a cantar con el grupo, ese de donde salió también Martirio. Porque Lola Bon, desde su regreso a Cangas, ha cantado con la coral Lestonnac y forma parte de la muy afamada Coral San José, que ronda a los pepes y a las pepitas la madrugada del 19 de marzo.

"De mi padre aprendí canciones gallegas y en la Coral San José encontré a muchos de sus amigos". Lola Bon menciona el nombre del fallecido Tucho Perete, que fue durante muchos años director de este coro San José. "Nunca me arrepentí de nada. Pero yo, a pesar de haber pasado los 50 años, también soy Jarcha. El que pasó por Jarcha muere de Jarcha. Hoy, desde la perspectiva que da un largo camino recorrido, entiendo que esa etapa de mi vida me enriqueció musical y humanamente, más que ninguna otra cosa".