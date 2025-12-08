Manuel Vilas relee su gran éxito ocho años después: "No lo había hecho desde que lo di al editor. Lo de menos fue la literatura"

Tardó cuatro años en escribir la novela hasta que viera la luz en el año 2018, pero la recompensa llegó muy pronto. El público abrazó la obra y la crítica en seguida la situó como uno de los libros del año, de hecho así fue elegido en muchas de las listas anuales que se realizan. Se trata de 'Ordesa', un relato autobiográfico de Manuel Vilas que está dirigido a la muerte de los progenitores del autor cuya historia adquiere cierto talante existencialista. Un año después, publicaría 'Alegría, en la misma estela con la que fue finalista del Premio Planeta.

Desde aquel momento, aunque parezca sorprendente, el oscense (Barbastro, 1962) no había vuelto a leer ni una línea de su gran obra. Así lo ha desvelado él mismo a través de sus redes sociales: "He tardado 8 años en volver a leer este libro. Exactamente 8 años y 40 días, desde que lo di al editor. Más de 8 años sin releerlo. No podía. Pero por fin, entre ayer noche y hoy por la mañana, me lo he releído entero", asegura el escritor en una publicación acompañada por la portada de su novela.

El veredicto del creador

¿Cómo es el veredicto del autor sobre su obra tantos años después? "Cuánto amor hay en él, madre mía. Está lleno de amor. Nunca volveré a sentir tanto amor. Me importan un pimiento los logros literarios. Es el amor, eso es lo que yo busco. Lo de menos fue la literatura, pues esta solo fue una herramienta, una sencilla y utilísima herramienta, eso sí", concluye con contundencia.

Unos días antes, el escritor también había compartido una publicación donde explicaba que había firmado por primera vez un libro de la edición lituana de 'Ordesa'. Y es que Manuel Vilas tiene seguidores en todas las partes del mundo.