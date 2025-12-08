Ramón J. Sender se estrena en una lengua que no es oficial en ningún país del mundo

El 15 de diciembre es el conocido como Día de Zamenhof, oficialmente Día del Libro y la Cultura en Esperanto, la lengua internacional propuesta en 1887 por el Doctor Lázaro Zamenhof como un puente de comunicación justo, fácil e igualitario entre hablantes de lenguas distintas. Desde entonces, millones de personas se han comunicado en este idioma y han creado una comunidad para la que la falta de una lengua común no constituye un obstáculo.

La portada del libro en esperanto. / EL PERIÓDICO

La comunidad esperantista ha creado una cultura común, con sus propias celebraciones, en las que destaca este Día de Zamenhof (que conmemora el nacimiento del creador del idioma). Se ha convertido en costumbre que durante el 15 de diciembre los esperantistas se reúnan para celebrar la cultura en esperanto, adquirir y regalar libros, escuchar conferencias en esperanto o festejar el día. En España, los grupos esperantistas han organizado de nuevo en 2025 diversas actividades para ese día o durante el fin de semana.

Dónde encontrar la obra

El día nació como Día del Libro en Esperanto, y sigue siendo habitual presentar nuevos libros en esperanto en estas fechas. De especial relevancia este año es la reciente publicación de la traducción al esperanto de 'Réquiem por un campesino español', la novela corta de Ramón J. Sender, con el título 'Rekviemo por hispana kamparano'. La traducción ha corrido a cargo de un reconocido escritor en esperanto, Antonio Valén, y de la edición se ha encargado la editorial Mondial, con sede en Nueva York. El libro será presentado en Madrid el día 13 de diciembre y está a disposición del público en la Federación Española de Esperanto y en los principales sitios de venta en línea.