El rincón de Teruel que parece el 'Cañón del Colorado' y que disputará los Oscar y los Globos de Oro con 'Sirat'

Aragón tiene la suerte de poder contar con numerosos enclaves geográficos con una belleza extrema y que no pasen de largo por los ojos de los turistas. Las rutas senderistas del Pirineo, el Moncayo o la comarca del Matarraña en Teruel son algunos de los paraísos naturales que más turistas reciben a lo largo del año. Sin salir de la provincia turolense, existe un lugar que, este año, ha recibido la visita de Johnny Depp y el rodaje de la película Sirat, que ha sido la seleccionada para representar a España en la carrera hacia los Óscar y está nominada a los Globos de Oro.

Muchos lo consideran el Cañón del Colorado aragonés y todo el mundo coincide en que el sitio es precioso y una maravilla de la naturaleza. Y como tal, tanto el mundo del cine como de la televisión ha puesto sus cámaras en varias ocasiones y ha sido un plató con grandes estrellas.

El Cañón Rojo de Teruel, también llamado rambla de Barrachina, está junto a la propia ciudad de Teruel, a muy pocos kilómetros. Es un terreno árido, puramente del oeste de Estados Unidos, de tonos rojizos y amarillentos que cambian en función de la luz natural. La erosión del agua y el viento reinante en la zona ha dejado una postal preciosa de paredes verticales con grandes surcos de piedra arcillosa. Se puede simplemente visitar, contemplar y disfrutar, pero también tienes la opción de realizar una ruta circular de unos 11 kilómetros que te llevará entre tres y cuatro horas.

De la provincia de Teruel a los Óscar

El miércoles 17 de septiembre se dio a conocer que la película 'Sirat', rodada casi íntegramente en la provincia de Teruel, fue seleccionada para representar a España en la carrera hacia los Óscar. El equipo del rodaje pasó unos cuantos días filmando en los paisajes áridos turolenses, que emulaban a Marruecos en la película. A lo largo de este film, se muestran numerosos lugares de la provincia de Teruel como la Rambla de Barrachina.

Este lunes ha sumado un nuevo reconocimiento al ser nominada a los Globos de Oro en las categorías internacional y mejor banda sonora.

Lugar de rodaje para muchos famosos

Hace pocos meses se puso en el mapa, ya que el actor Johnny Depp estuvo grabando un anuncio para Dior aquí. Aterrizó en el Aeropuerto de Teruel en helicóptero y fue recibido por su director, Alejandro Ibrahim. También la actriz Úrsula Corberó y la ahora exfutbolista Megan Rapinoe, Balón de Oro de fútbol, protagonizaron una campaña de Shiseido en su campaña 'Power is you' en la que sale el Cañón Rojo de Teruel.

Además, Nutella empleó una imagen de la Rambla de Barrachina en su campaña 'Lo bueno lo tenemos en casa' y Equinox, compañía de gimnasios norteamericana, también usó este escenario.