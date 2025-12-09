50 dibujantes retratan el Teatro Principal con sus lapices, acuarelas y pinceles
Urban Sketchers Zaragoza realizz una multitudinaria quedada en el espacio para dibujarlo desde diferentes perspectivas
50 ilustradores (todas las plazas disponibles), apasionados del dibujo urbano, se han dado cita este martes en el Teatro Principal de Zaragoza para celebrar su 225 aniversario de la mejor forma que saben hacer, dibujándolo desde sus particulares perspectivas.
Fue una jornada organizada por el grupo Urban Sketchers Zaragoza, que, desde hace más de un año, se reúne para retratar los rincones más emblemáticos de la ciudad. El grupo, que cada vez es más numeroso, ya ha protagonizado multitudinarias quedadas para retratar diferentes lugares de la ciudad como La Seo, el cementerio de Torrero, la plaza del Pilar y la plaza de los Sitios, entre otros sitios.
Una dinámica sencilla
La dinámica es sencilla, cada uno lleva «sus herramientas favoritas: lápiz, acuarela, tinta… para capturar el momento. Siempre con el máximo respeto y cuidado por el lugar», aseguran desde la dirección de Urban Sketchers Zaragoza.
Actualmente, en España existen más de 140 grupos que forman parte de esta comunidad 'sketcher' y el grupo ya está trabajando en organizar un gran encuentro en la plaza del Pilar para 2026.
