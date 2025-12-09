El Ballet de la Ópera Nacional de Kirguistán interpreta 'El Cascanueces' en el Auditorio
La ballet de Kirguistán interpretará este clásico navideño el próximo jueves 10 de diciembre, a partir de las 19.30 horas en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza
El Ballet de la Ópera Nacional de Kirguistán subirá a las tablas de la Sala Mozart del Auditorio este miércoles, 10 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, con la obra 'El Cascanueces'.
'El Cascanueces' se ambienta en el salón de la familia Silberhaus, donde todos los allegados disfrutan de la fiesta del árbol de Navidad. La pequeña María y su hermano Fritz abren los regalos, siendo el más preciado de todos, con diferencia, el majestuoso Cascanueces.
Esta figura clásica de Navidad será el motivo por el que la obra se adentrará en la tierra mágica de las hadas, los gigantes y los títeres que cantan alegremente 'El vals de los copos de nieve'. En esta pieza se combinan los movimientos de ballet con gestos que imitan a los juguetes de cuerda y destaca el Gran Pas de Deux o paso a dos.
El Cascanueces o Cascanueces fue estrenado el 17 de diciembre de 1892, en el teatro Mariinsky de San Petersburgo bajo la coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov, el libreto fue escrito por Ivan Vsevolozhsky y el propio Petipa y la música es de Piotr Tchaikovsky.
En esta ocasión, la versión coreográfica es de Natalia Yananis; la dirección artística de Aizada Tumakova; y en reparto lo forman Atabek Sadirkulov, en el papel de Príncipe Cascanueces; Merim Sultakaeva, en el de María; y Eles Arikov, en el de Drosselmeyer. Entre solistas y cuerpo de baile, el Ballet de la Ópera Nacional de Kirguistán despliega a más de 40 bailarines en escena.
Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Auditorio y en la web y el precio oscila entre los 28 y los 48 euros.
