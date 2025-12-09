Bunbury se despide del líder de Ilegales: "Recuerdo cuando nos encerrábamos con Juan Valdivia en su casa a estudiar sus primeros discos"

El fallecimiento de Jorge Martínez, líder y alma mater de Ilegales, ha impactado de tristeza a todo el mundo de la música y uno de los últimos que ha expresado su consternación ha sido el aragonés Enrique Bunbury, que ha publicado en sus redes una emotiva despedida: "Nos ha dejado Jorge Martínez, cantante y compositor de la mítica banda española Ilegales. Los que crecimos con su música tenemos una deuda y agradecimiento eternos, por todos los inmensos e intensos momentos de placer que nos regaló", comienza su escrito.

Bunbury ha rememorado también cómo fueron los momentos en los que descubrió a Ilegales: "Recuerdo en los primeros encuentros con Juan Valdivia, allá por el 84, cuando nos encerrábamos en su cuarto, en casa de su madre, y escuchábamos y estudiábamos sus primeros discos, que incluían joyas como 'Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes' o 'Europa ha muerto', como una revelación. Guitarrista excepcional y letrista agudo, siempre y hasta el final", afirma.

"Qué tristeza más grande"

El comunicado concluye agradeciéndole su presencia: "Muchos de los que le conocimos tenemos historias fantásticas que contar de los encuentros memorables y conversaciones impagables con Jorge, en Gijón, en Madrid o en Bogotá. Tuve el privilegio de colaborar no hace tanto cantando mano a mano 'Ángel Exterminador' y siempre agradeceré su apoyo incondicional cuando tuve el percance con el humo escénico que me bajó temporalmente de las giras. Le echaré mucho de menos porque es, sin lugar a dudas, insustituible. Qué tristeza más grande. DEP", concluye Enrique Bunbury.