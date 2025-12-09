Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bunbury se despide del líder de Ilegales: "Recuerdo cuando nos encerrábamos con Juan Valdivia en su casa a estudiar sus primeros discos"

El artista aragonés ha expresado su consternación por el fallecimiento de Jorge Martínez

Enrique Bunbury con Jorge Martínez, de Ilegales.

Enrique Bunbury con Jorge Martínez, de Ilegales. / E. B.

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

El fallecimiento de Jorge Martínez, líder y alma mater de Ilegales, ha impactado de tristeza a todo el mundo de la música y uno de los últimos que ha expresado su consternación ha sido el aragonés Enrique Bunbury, que ha publicado en sus redes una emotiva despedida: "Nos ha dejado Jorge Martínez, cantante y compositor de la mítica banda española Ilegales. Los que crecimos con su música tenemos una deuda y agradecimiento eternos, por todos los inmensos e intensos momentos de placer que nos regaló", comienza su escrito.

Bunbury ha rememorado también cómo fueron los momentos en los que descubrió a Ilegales: "Recuerdo en los primeros encuentros con Juan Valdivia, allá por el 84, cuando nos encerrábamos en su cuarto, en casa de su madre, y escuchábamos y estudiábamos sus primeros discos, que incluían joyas como 'Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes' o 'Europa ha muerto', como una revelación. Guitarrista excepcional y letrista agudo, siempre y hasta el final", afirma.

"Qué tristeza más grande"

El comunicado concluye agradeciéndole su presencia: "Muchos de los que le conocimos tenemos historias fantásticas que contar de los encuentros memorables y conversaciones impagables con Jorge, en Gijón, en Madrid o en Bogotá. Tuve el privilegio de colaborar no hace tanto cantando mano a mano 'Ángel Exterminador' y siempre agradeceré su apoyo incondicional cuando tuve el percance con el humo escénico que me bajó temporalmente de las giras. Le echaré mucho de menos porque es, sin lugar a dudas, insustituible. Qué tristeza más grande. DEP", concluye Enrique Bunbury.

