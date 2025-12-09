El Grupo Enigma aborda 'El principio de la violencia' en su nueva temporada

Esta nueva temporada del Grupo Enigma, la número 31 de su trayectoria y la sexta con Asier Puga como director musical y artístico, bajo el título de 'El principio de la violencia' reivindica la imaginación a través de la conjura del ruido como elemento musical. Más de una veintena de obras—fieles al enfoque programador de Puga, que combina épocas, estéticas y medios de expresión muy diversos—conforman una temporada en la que el Grupo Enigma estrenará en España, en el Auditorio de Zaragoza, tres composiciones de Carola Bauckholt, Sergej Newski y Chaya Czernowin (Artista Distinguida de la agrupación), además del estreno absoluto de la obra de Felipe González Bustamante, ganador de la 6ª edición del Concurso de Jóvenes Compositores/ as Juan José Olives.

La programación de este año está marcada también por diversas efemérides y celebraciones: los 10 años del fallecimiento de Pauline Oliveros; los 150 años del nacimiento de Manuel de Falla, de quien se interpretará la versión original de 'El amor brujo' junto al cantaor Niño de Elche; y los 70 años de 'Gesang der Jünglinge' de Stockhausen, una de las obras más emblemáticas e influyentes de la música electrónica. El cuarto concierto conmemorará asimismo los 60 años de la creacióndel Estudio Alea, el primer laboratorio de música electrónica de España, fundado por Luis de Pablo, y servirá para recordar a figuras como el propio De Pablo, Eduardo Polonio y el cineasta, creador del anticine, Javier Aguirre. También se celebrarán los 70 años de José Manuel López López —uno de los grandes creadores de nuestro país— y se rendirá homenaje a la fascinante obra de Peter Ablinger, fallecido recientemente.

El 19 de enero será el momento de 'Un instante anterior al tiempo' con obras de David Lynch, Fausto Romitelli, Sergej Newski, Luigi Russolo, Carola Bauckholt y Pauline Oliveros. El 9 de febrero, por su parte, 'Superficie y símbolo' incluye obras de Oscar Wilde, Franz Liszt, Arnold Schoenberg, Felipe González Bustamante y Hanns Eisler con Juan García Rodríguez, director invitado.

Al mes siguiente, el 16 de marzo, se podrá escuchar 'El amor brujo' con piezas de Benjamin Britten, Karlheinz Stockhausen y Manuel de Falla y con Niño de Elche como cantaor y el Coro de Voces Blancas Amici Musicae (Isabel Solano, directora). Será antes de que el 14 de abril, se desarrolle el programa 'Madrid, bajo el volcán', con composiciones de Luis de Pablo, Eduardo Polonio, JavierAguirre, Carlos Satué y Horacio Vaggione; y Fernando Gómez a la flauta.

La temporada concluirá el 11 de mayo con 'La revolución es una eztétyka'. Peter Ablinger, Franz Schubert, José Manuel López López y Chaya Czernowin sonarán de la mano de la formación con Evan Hulbert como contrabajo solista.

Actuaciones fuera de temporada

Fuera de temporada regresarán producciones como 'Juana ficción' en París y 'Pasolini, Petróleo'; se presentará una nueva creación con dirección escénica de Victoria Aime y música de Iñaki Estrada, basada en la 'Historia de la sexualidad' de Foucault; y tendrá lugar el estreno de 'Hilos', de la compositora Inés Badalo, basada en poemas de Chantal Maillard y con la virtuosa soprano Joana Vargas como solista.

Todo ello se completa con actividades pedagógicas como la séptima edición del Concurso de Jóvenes Compositores/as Juan José Olives, la Plataforma Enigma y el 17º Festival de Música y Cultura Contemporáneas.

En total, más de una decena de actividades con las que interpelar a nuestra época, porque —tal y como afirmaba el director de escena y artista Robert Wilson, recientemente fallecido— “la responsabilidad de un artista no es dar respuestas, sino hacer preguntas”.

Todos los conciertos de temporada se desarrollarán, entre enero y junio de 2026 en el Auditorio de Zaragoza. Los conciertos fuera de temporada tendrán lugar en distintos lugares y países, los cuales se anunciarán próximamente.

El programa de la temporada

19 de enero. Sala Galve. 'Un instante anterior al tiempo'. Obras de David Lynch, Fausto Romitelli, Sergej Newski, Luigi Russolo, Carola Bauckholt y Pauline Oliveros. Alex Tentor, guitarra eléctrica. Asier Puga, director musical y artístico

9 de febrero. Sala Galve. 'Superficie y símbolo'. Obras de Oscar Wilde, Franz Liszt, Arnold Schoenberg, Felipe González Bustamante y Hanns Eisler. Juan García Rodríguez, director invitado.

16 de marzo. Sala Galve. 'El amor brujo'. Obras de Benjamin Britten, Karlheinz Stockhausen y Manuel de Falla. Niño de Elche, cantaor. Coro de Voces Blancas Amici Musicae (Isabel Solano, directora). Asier Puga, director musical y artístico.

14 de abril. Sala Galve. 'Madrid, bajo el volcán'. Obras de Luis de Pablo, Eduardo Polonio, JavierAguirre, Carlos Satué y Horacio Vaggione. Fernando Gómez, flauta.

11 de mayo. Sala Mozart. 'La revolución es una eztétyka'. Obras de Peter Ablinger, Franz Schubert, José Manuel López López y Chaya Czernowin. Evan Hulbert, contrabajo solista. Asier Puga, director musical y artístico.