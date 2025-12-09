Jotas y folclore solidarios a favor de Aspanoa en Huesca

La magia de la jota y el folclore aragonés regresan, un año más, al Palacio de Congresos de Huesca, Auditorio Carlos Saura. La tradicional gala solidaria está organizada por el artista Roberto Ciria y la Compañía Artística Osca a beneficio de Aspanoa, la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón y sus familias.

En esta edición, Roberto Ciria ha reunido a algunos de los artistas más relevantes de la jota en sus tres disciplinas –canto, baile y música–, junto a numerosas escuelas de la provincia de Huesca. Más de 150 personas sobre el escenario ofrecerán un espectáculo único, con un repertorio variado que recorrerá las tres provincias aragonesas y que está pensado para emocionar a todo tipo de públicos.

La gala, que se celebra el sábado 13 de diciembre, a las 18.00 horas, se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes del folklore y de la solidaridad. “Año tras año, y ya van 11, este evento demuestra que la jota está más viva que nunca y que se transmite de generación en generación, tanto en el escenario como entre el público que llena el auditorio”, ha explicado Roberto Ciria.

Actuación de la gala de 2024 / D. CLAVERIA

Apenas quedan 30 entradas a la venta, que se pueden conseguir por un donativo de 12 euros contra el cáncer infantil en las taquillas del Palacio de Congresos o en su página web. Aspanoa ha abierto también una fila cero para quien desee colaborar, pero no pueda asistir al evento. Dicha colaboración debe hacerse con tarjeta a través de la web de la Asociación o introduciendo el código de ONG 38028 en Bizum.

Aspanoa, Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón, ayudó el año pasado a 210 menores en las distintas fases de la enfermedad, así como a sus padres y sus hermanos. Además, es la asociación autonómica que más fondos destina a la investigación del cáncer infantil de toda España, con una inversión actual de 330.000 euros distribuidos en nueve proyectos.

Para el éxito social de esta actividad es vital el patrocinio solidario de Amazon Web Services (AWS), así como la colaboración de Cáterin José Fernández, la D. O. P. Somontano, Pastelería Tolosana y Urban Exclusivas.