La mejor banda tributo a The Doors llega a Zaragoza: cuándo y dónde comprar las entradas

La que está considerada actualmente como la "mejor y más fiel" banda tributo a The Doors ha anunciado un concierto en Zaragoza para el año 2026. El grupo cuida hasta la estética de la histórica formación y utiliza los mismos instrumentos que ella tocaba.

Los holandeses The Doors in Concert son un auténtico tributo a la legendaria banda de rock psicodélico The Doors. The Doors se hicieron famosos por sus enérgicas e impredecibles actuaciones en directo, especialmente gracias al carismático Jim Morrison. Esto es precisamente lo que The Doors in Concert trata de recrear en sus conciertos. Utilizando los mismos instrumentos clásicos que la banda original, The Doors in Concert imitan el sonido de los originales de la mano de Willer Vonhof, Sander Compeer, Kees Braams y Danny Van Veldhuizen.

Cómo comprar las entradas

Dentro de su gira española, está previsto que actué en La casa del loco de Zaragoza el 25 de abril de 2026, a partir de las 21.00 horas. Las entradas para la cita ya se pueden adquirir a través de la web tickety.

Fieles a los álbumes en directo originales y con los mismos instrumentos y equipo que usaron en los 60 y 70, Willem Vonhof y su banda reviven la magia de Jim Morrison y compañía con clásicos como ‘Riders On The Storm’, ‘L.A. Woman’ y joyas menos conocidas como ‘Universal Mind’ y ‘The Celebration Of The Lizard’. Un último detalle, incluso la furgoneta de la banda es auténtica.