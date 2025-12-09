Zaragoza Comedy cumple 17 años por todo lo alto, de Eva Soriano a Ernesto Sevilla, Henar Álvarez, La Ruina...

El humor vuelve a tomar la capital aragonesa con la XVII edición de Zaragoza Comedy, un evento lleno de risa, debate e ironía que tiene en su cartel nombres como Eva Soriano, Ernesto Sevilla, Henar Álvarez, Diego Peña, Álex O’Dogherty, El Monaguillo o Estirando el Chicle.

La presentación oficial de esta cita del humor se ha celebrado este martes en el Espacio Ambar de Zaragoza con la presencia de Rafa Sánchez-Rubio, director del festival; la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; el director de comunicación de Grupo Ágora, Enrique Torguet, y Carlos Coca Moreno, del departamento de Patrocinios, Eventos Corporativos y Protocolo Institucional.

En la presentación también ha intervenido el actor y humorista Álex O’Dogherty, quien ha señalado que es “emocionante” regresar, una vez más, al Teatro Principal, pero hacerlo por primera vez en solitario. “Venir aquí y compartir con amigos es todo alegría”, ha indicado.

Además, el humorista aragonés Diego Peña ha agradecido estar en este cartel, que “es el mejor de todos los años”, y ha afirmado que “es una responsabilidad y un lujo estar nueve días sobre las tablas del Teatro del Mercado”. “Siempre se habla que la comedia y los monólogos funcionan mejor cuando se habla de un tema que nos toca a todos, así que la muerte es el tema central. Y yo he buscado la comedia en ella”, ha apuntado.

Para Rafa Sánchez-Rubio, director del festival, era “muy importante combinar la nueva comedia con las raíces, la de toda la vida, la vintage”, este estilo en el que “empezamos todos con el stand-up comedy puro”.

Este festival de comedia, considerado como el más longevo del país con este ADN, aterriza en Zaragoza desde enero hasta junio de 2026 y tendrá como escenarios el Auditorio de Zaragoza, el Teatro Principal, el Centro Cívico Salvador Allende, Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter, el Palacio de la Infanta o Espacio Xplora de Ibercaja.

Un cartel destacado

El primer humorista en compartir su espectáculo con el público será Álex O’Dogherty, quien se subirá a las tablas del Teatro Principal el próximo 14 de enero con su 'Palabras mayores', un monólogo donde combina humor irreverente, música en directo y su característico estilo caótico.

Tan solo un día después, el 15 de enero, Eva Soriano presentará en el mismo escenario 'Disfrutona', un monólogo introspectivo y absurdo que juega con la auto exageración y el humor sin filtros. En esta misma semana, del 16 al 18 de enero, Ernesto Sevilla ofrecerá varias funciones de 'Yo, literal', donde repasa su visión del mundo moderno a través de anécdotas personal y su inconfundible ironía. En esta cita reflexionará sobre temas como la tecnología, las relaciones y la confusión del mundo moderno a través de un lenguaje coloquial y de su capacidad para exagerar situaciones cotidianas.

Con entrada gratuita hasta completar aforo, el programa continuará el 21 de enero en Xplora Ibercaja con la conversación entre Eva Hache y Santi Alverú sobre el oficio del humor desde dentro, tanto con la escritura de monólogos como con los procesos creativos, los límites de la comedia contemporánea y el papel cada vez más activo de las redes sociales.

El 23 de enero, a las 18.00 horas, será la siguiente fecha de Zaragoza Comedy, que se desplazará al Centro Cívico Salvador Allende con Pedro Ángel Roca, que presentará 'The Locos'. En este 'show' combina stand-up, sátira y elementos de humor físico para enfrentarse al miedo escénico.

La sala Mozart, también sede

El turno de la sala Mozart será el 28 de enero, cuando El Monaguillo regrese a la capital aragonesa con “Efectiviwonder”, un show cargado de nostalgia televisiva, guiños generacionales y humor costumbrista destinado a un público amplio.

A partir de febrero, el festival desplegará una programación continuada en distintos puntos de la ciudad, incorporando charlas, espectáculos de stand-up, improvisación, sesiones de humor de autor y nuevas voces del panorama cómico estatal.

Entre los nombres confirmados figuran Jordi Moltó (colaborador habitual de El Hormiguero), quien desde el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter, el 6 de febrero a las 19.00 horas, hablará sobre las cámaras ocultas del programa y el reporterismo de humor.

También estarán en Zaragoza Comedy los humoristas Guelmi con “'Poca Vergüenza', David Cepo con 'No cruces los brazos', Virginia Riezu con 'Poderío', La Forte con 'Estoy como nunca', Bianca Kovacs & Carmen Romero con 'Monólogos', Miguel Miguel con '¡Acojonado!', David Puerto con 'Bien' y Sergio Encinas con 'Monólogos y otras movidas'.

Además, Diego Peña protagonizará nueve funciones en el Teatro del Mercado, del 12 al 22 de febrero. Sobre las tablas, presentará su espectáculo 'A muerte con Diego Peña', donde reafirmará la apuesta del festival por los artistas locales a través de reflexiones sobre la muerte y la importancia de provocar la risa con el tema que más tristeza provoca.

Recta final y cómo comprar las entradas

Henar Álvarez hará disfrutar con 'La chochoctora', su primer 'show' de teatro en solitario en el que la cómica madrileña, con cerca de un millón de seguidores en Instagram, dará muestra de su naturalidad, su tono reivindicativo, su compromiso con el feminismo y su humor salvaje.

En primavera, Zaragoza Comedy contará con La Ruina, que recalará el 16 de mayo en la sala Mozart. Presentado por Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes, el formato se ha convertido en un fenómeno nacional a partir de su éxito en podcast y en directo, centrado en anécdotas reales contadas por el propio público.

El festival pondrá el broche final el 7 de junio en la sala Mozart con una de las propuestas más esperadas: 'Estirando el Chicle'. Carolina Iglesias y Victoria Martín presentarán su nuevo espectáculo 'Mentira y Traición', un 'show' concebido para gira y que no se grabará ni emitirá. Por ello, cada función será única y exclusiva, lo que lo convierte en una clausura perfecta para la XVII edición del festival.

Las entradas para todos los espectáculos se pueden comprar a través de la web de Ibercaja con precios que varían según el espectáculo y la ubicación elegida.