Los escritores en aragonés se rebelan, no utilizarán la nueva grafía aprobada: "Rompe algunos símbolos de identidad del idioma"
Consideran que la propuesta de la Academia Aragonesa de la Lengua no cuenta con "consenso suficiente"
Más de medio centenar de escritores en aragonés, englobados dentro de la Fundazion Benito Coll, han anunciado durante la celebración de la Feria del libro aragonés de Monzón que no utilizarán la nueva grafía oficial aprobada por la Academia Aragonesa de la Lengua (AAL) porque "no existe consenso suficiente" aseguran en un comunicado publicado en los dos idiomas, en castellano y en aragonés.
"Queremos poner en conocimiento de la comunidad de hablantes del aragonés que, por ahora, continuaremos escribiendo nuestra lengua en la forma que veníamos haciéndolo, considerando la propuesta de la AAL como una más de las varias posibles, y ello en beneficio de quienes desde hace varias décadas leen y estudian la lengua de Ferrández d’Heredia y Ana Abarca de Bolea", concluyen su comunicado.
En su explicación, los firmantes explican que consideran que "no existe consenso suficiente para la utilización de la norma propuesta por la AAL que, además, resulta de difícil aprendizaje para una lengua en un estado tan precario como el aragonés y que rompe algunos símbolos de identidad del idioma que se encuentran perfectamente arraigados y son reconocidos por la sociedad aragonesa, en toponimia, onomástica, comercios, etc., como el caso del uso de la Z para el sonido [θ]".
Y es que, resaltan, la academia, con expertos designados por la Universidad de Zaragoza, las Cortes de Aragón y el propio Gobierno de Aragón, "aprobó una norma ortográfica para el uso correcto (que no “oficial” como suelen decir) de la lengua, mediante un procedimiento que obvió los procesos de consenso previos y que concluyó con el desacuerdo con el resultado de tres de los únicos cuatro doctores en filología del Instituto del Aragonés".
I Congreso de l'Aragonés de 1987
Para llegar a este punto, los firmantes explican el proceso histórico que ha seguido el intento de regularización de la lengua aragonesa: "En las décadas de 1960 y 1970 el aragonés experimentó un renacimiento literario que ha sido conocido como Renaxedura. Los mayores exponentes de este periodo, cuyo corolario fue el I Congreso de l’Aragonés de 1987 en el que se aprobaron, por consenso, unas normas de representación del idioma, son: Ánchel Conte, Eduardo Vicente de Vera, Francho Nagore, Luzía Dueso y Chuana Coscujuela", comienzan explicando.
Todo hasta llegar a los años 2000: "En los primeros años de este siglo varias personas abandonaron este consenso y protagonizaron una escisión que, con diversos actores, llegó hasta 2016, momento en que la recién constituida Dirección General de Política Lingüística inició un proceso consensuado por todos los agentes implicados para que expertos internacionales elegidos por ellos mismos hicieran una propuesta que se comprometieron a aceptar y que debería servir de base para la que elaborara la Academia Aragonesa de la Lengua (AAL) una vez que se constituyera. Sin embargo, no todos los actores respetaron este compromiso, pese a que la Administración y algunas entidades y editoriales adoptaron la propuesta", insisten.
Listado de los firmantes del manifiesto
Carlos Abril Carceller
Chema Agustín
Antonio Andreu
Chulia Ara Oliván
Tresa Arnal
Luis Miguel Bajén
Santiago Bal Palazios
Rafel Barrio Pueyo
Chesús Beltrán Audera
Francho Beltrán Audera
Chesús Botaya
Manuel Ramón Campo (POL)
Iris Orosia Campos Bandrés
Chesús Casaos
Andrés Castro Merino
Lois Cavero Abadías
Chusé Lois Conte Sampietro
Chorche Cortés Pellicer
Maurizio Delgado
Chusé Ramón Dieste Romea
Antón Eito Mateo
Ebardo Fernández
Luzía Fernández Ferreres
Bizén Fuster
Amaya Gallego
Chabier García Florez
Luis Gayán Vila
Antón Chusé Gil Ereza
Ana Giménez Betrán
Chesús Gimeno Vallés
Alberto Lamora Coronas
Monica Loncán
José Ignacio López Susín
Lois Machuca
Lorién Majarena
Francho Marcén Cobos
Chaime Marcuello
Manuel Marqués
Migalánchel Martín Pardos
Antonio Martínez Ruiz
Miguel Martínez Tomey
Pascual Miguel Ballestín
Chesús de Mostolay
Chusé Inazio Nabarro
Marco Negredo Sebastián
Migalánchel Pérez Gil
Francho Pérez Sirvent
Chusé Antón Santamaría
Miguel Santolaria García
Roberto Serrano
Fernando Vallés
Ana CristinaVicén
Rafel Vidalle
- Este es el pequeño y 'montañoso' barrio de Zaragoza del que nadie quiere marcharse
- El Real Zaragoza empata en el 95' y se lleva un puntazo de Málaga (1-1)
- Tangana al final del Málaga-Real Zaragoza: los jugadores locales se van a por Andrada
- El Gobierno de Aragón resucita la Ciudad Inteligente del Deporte de Zaragoza prometida por Natalia Chueca
- Lunes negro en carretera: dos muertos en sendos accidentes de tráfico en Huesca
- Una de las pistas de esquí más difíciles de España está en Aragón: una leyenda para los esquiadores con sus 40 grados de inclinación
- El PSOE Aragón intenta cambiarle el paso a Azcón y le 'tiende la mano' ahora para aprobar los presupuestos
- Hallan muerto en su casa al hombre atrincherado tras apuñalar al integrante de una orquesta en San Esteban de Litera