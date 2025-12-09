Los escritores en aragonés se rebelan, no utilizarán la nueva grafía aprobada: "Rompe algunos símbolos de identidad del idioma"

Más de medio centenar de escritores en aragonés, englobados dentro de la Fundazion Benito Coll, han anunciado durante la celebración de la Feria del libro aragonés de Monzón que no utilizarán la nueva grafía oficial aprobada por la Academia Aragonesa de la Lengua (AAL) porque "no existe consenso suficiente" aseguran en un comunicado publicado en los dos idiomas, en castellano y en aragonés.

"Queremos poner en conocimiento de la comunidad de hablantes del aragonés que, por ahora, continuaremos escribiendo nuestra lengua en la forma que veníamos haciéndolo, considerando la propuesta de la AAL como una más de las varias posibles, y ello en beneficio de quienes desde hace varias décadas leen y estudian la lengua de Ferrández d’Heredia y Ana Abarca de Bolea", concluyen su comunicado.

En su explicación, los firmantes explican que consideran que "no existe consenso suficiente para la utilización de la norma propuesta por la AAL que, además, resulta de difícil aprendizaje para una lengua en un estado tan precario como el aragonés y que rompe algunos símbolos de identidad del idioma que se encuentran perfectamente arraigados y son reconocidos por la sociedad aragonesa, en toponimia, onomástica, comercios, etc., como el caso del uso de la Z para el sonido [θ]".

Y es que, resaltan, la academia, con expertos designados por la Universidad de Zaragoza, las Cortes de Aragón y el propio Gobierno de Aragón, "aprobó una norma ortográfica para el uso correcto (que no “oficial” como suelen decir) de la lengua, mediante un procedimiento que obvió los procesos de consenso previos y que concluyó con el desacuerdo con el resultado de tres de los únicos cuatro doctores en filología del Instituto del Aragonés".

I Congreso de l'Aragonés de 1987

Para llegar a este punto, los firmantes explican el proceso histórico que ha seguido el intento de regularización de la lengua aragonesa: "En las décadas de 1960 y 1970 el aragonés experimentó un renacimiento literario que ha sido conocido como Renaxedura. Los mayores exponentes de este periodo, cuyo corolario fue el I Congreso de l’Aragonés de 1987 en el que se aprobaron, por consenso, unas normas de representación del idioma, son: Ánchel Conte, Eduardo Vicente de Vera, Francho Nagore, Luzía Dueso y Chuana Coscujuela", comienzan explicando.

El comunicado de los escritores en aragonés en lengua aragonesa. / EL PERIÓDICO

Todo hasta llegar a los años 2000: "En los primeros años de este siglo varias personas abandonaron este consenso y protagonizaron una escisión que, con diversos actores, llegó hasta 2016, momento en que la recién constituida Dirección General de Política Lingüística inició un proceso consensuado por todos los agentes implicados para que expertos internacionales elegidos por ellos mismos hicieran una propuesta que se comprometieron a aceptar y que debería servir de base para la que elaborara la Academia Aragonesa de la Lengua (AAL) una vez que se constituyera. Sin embargo, no todos los actores respetaron este compromiso, pese a que la Administración y algunas entidades y editoriales adoptaron la propuesta", insisten.

Listado de los firmantes del manifiesto

Carlos Abril Carceller

Chema Agustín

Antonio Andreu

Chulia Ara Oliván

Tresa Arnal

Luis Miguel Bajén

Santiago Bal Palazios

Rafel Barrio Pueyo

Chesús Beltrán Audera

Francho Beltrán Audera

Chesús Botaya

Manuel Ramón Campo (POL)

Iris Orosia Campos Bandrés

Chesús Casaos

Andrés Castro Merino

Lois Cavero Abadías

Chusé Lois Conte Sampietro

Chorche Cortés Pellicer

Maurizio Delgado

Chusé Ramón Dieste Romea

Antón Eito Mateo

Ebardo Fernández

Luzía Fernández Ferreres

Bizén Fuster

Amaya Gallego

Chabier García Florez

Luis Gayán Vila

Antón Chusé Gil Ereza

Ana Giménez Betrán

Chesús Gimeno Vallés

Alberto Lamora Coronas

Monica Loncán

José Ignacio López Susín

Lois Machuca

Lorién Majarena

Francho Marcén Cobos

Chaime Marcuello

Manuel Marqués

Migalánchel Martín Pardos

Antonio Martínez Ruiz

Miguel Martínez Tomey

Pascual Miguel Ballestín

Chesús de Mostolay

Chusé Inazio Nabarro

Marco Negredo Sebastián

Migalánchel Pérez Gil

Francho Pérez Sirvent

Chusé Antón Santamaría

Miguel Santolaria García

Roberto Serrano

Fernando Vallés

Ana CristinaVicén

Rafel Vidalle