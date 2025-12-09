Un Salón del Cómic de Zaragoza para todos: talleres, firmas, 'cosplay' y hasta el barrio de San José en viñetas

El Salón del Cómic de Zaragoza regresa a la sala Multiusos del Auditorio, con 53 expositores y programa repleto de talleres, torneos y firmas para sus tres días de apertura, del 12 al 14 de diciembre. Serán 60 historietistas los que estarán presentes para atender a aficionados y abrir coloquio, como será el caso de Candela Sierra, Premio Nacional del Cómic 2025.

Si en el año 2024 fueron más de 22.000 personas las que recorrieron los pasillos de la feria, este 2025 se espera superar esta cifra. Los expositores, un total de 53, estarán distribuidos entre editoriales, fanzines, asociaciones, librerías o coleccionismo. Además, se organizarán 20 actividades en la zona Manga, 18 tallares para los más pequeños, juegos, karaokes o una zona de 'cosplay'.

El cuarto de siglo que el evento lleva vigente ya es de por sí un reflejo de su relevancia. No obstante, es un referente nacional y como tal atrae a las figuras más importanes de la ilustración: Mauro Entrialgo, David Rubín, Sento, Ana Miralles, Keko o Sagar, junto con algunos de los premios nacionales que antecedieron a Candela Sierra, como son Kim, Santiago Valenzuela o Javier de Isusi.

El cartel del XXIV Salón del Cómic de Zaragoza ha sido diseñado por Marina Velasco / Ayuntamiento de Zaragoza

Además, la cita zaragoza es la única que se organiza con un carácter completamente público, tal y como han subrayado desde el Ayuntamiento de Zaragoza el consejero de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, y la encargada de la programación de los Centros Cívicos, Mar Delgado. "Esta es una celebración del cómic como una forma de arte, pero también un lugar de encuentro", ha destacado Mendoza.

El cómic aragonés entre los más prestigiosos

Desde el punto de vista local, las mejores firmas aragonesas estarán impartiendo talleres y charlas. Sara Soler compartirá sus habilidades con el público joven, a partir de 12 años, en un taller que tendrá lugar la jornada del domingo 14. Álvaro Ortiz, además de un taller de cómic la mañana del sábado para niños a partir de 7 años, presentará 'Conciertos dibujados. Los viajes de la pequeña genia', el domingo 14, a las 12.00 horas, junto al colectivo Jardín eléctrico. También estarán Marina Velasco, autora del cartel de este año o Danay Dana, ambas reconocidas como jóvenes talentos y nominadas a mejor autoría aragonesa del año.

Por otra parte, las salas Mortadelo y Filemón del salón recogerán un total de 17 coloquios a lo largo del fin de semana, entre las que destacan: la dedicada al cómicinfantil y juvenil, con Sento, Elena Uriel, Arkaitz González, Juanerete y Nerea Díez -viernes 12, a las 19.30 horas-; 'Crear mundos, construir autoría', moderada por Juan Royo y en la que participarán Keko, Santiago Valenzuela y Javier de Isusi -sábado 13, a las 19.30 horas-; o el 'Proyecto mujer y discapacidad', con Ana Gaspar (jefa del Servicio de Igualdad y Mujer), Marta Valencia (de la asociación Amanixer) y Sara Jotabé.

XV Premios del Cómic Aragonés

El viernes 12, tendrá lugar uno de los momentos importantes de la edición. A las 20.30 horas comenzará la Gala de entrega de los XV Premios del Cómic Aragonés, en la sala Luis Gálvez del Auditorio. Los Premios del Cómic Aragonés, organizados por Viñetario en colaboración con el Salón del Cómic de Zaragoza, buscan reconocer los mejores tebeos de autoría aragonesa publicados desde noviembre del año anterior a octubre del año actual.

Las categorías son: Mejor obra de autoría aragonesa, donde son finalistas David Sancho con 'Barbecho', 'Dolores y Lolo: fin de fiesta' de Mamen Moreu, Danay Dana y su obra 'La maldición de los Heredia' y Marina Velasco por 'Que no se olvide'; a la Mejor obra de autoría nacional concurren Magiu con 'Black Metal', Natalia Velarde con 'Encías quemadas', 'En vela' de Ana Penyas y 'La muerte' de Irene Márquez. Además, se reconocerán el Mejor guión de autoría aragonesa, el Mejor dibujo de autoría aragonesa, el Mejor fanzine aragonés y un galardón a la Mejor obra autoría internacional.

Las entradas para el XXIV Salón del Cómic están disponibles a la venta por el coste de 1 euro en la web del encuentro y en taquilla desde el viernes, a su vez, el acceso la mañana del viernes será libre. Además, se entregarán copias del 'Tebeíco del Salón', una creación original y colectiva entre profesionales y dibujantes amateurs. Para los menores de 4 años la entrada es gratuita. El horario previsto es de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas para los tres días.

San José, un barrio de tebeo

Este Salón del Cómic se celebra durante el Mes del Cómic en Zaragoza, iniciativa que llega a su decimoquinta edición y que órbita en torno al propio salón y que descentraliza las actividades en los distintos centros cívicos de la ciudad con charlas, actividades y exposiciones. Así, el último mes del año se consagra como una cita imprescindible para los amantes de este género gráfico y narrativo.

Sara Fernández, consejera de Cultura de Zaragoza y presidenta de la Junta de Distrito de San José, ha aprovechado la presentación del salón para invitar a la puesta de largo de 'El Barrio de San José ¡¡al cómic!!'. El acto tendrá lugar el jueves, 11 de diciembre, en el centro cívico Teodoro Sánchez Punter del barrio zaragozano, a las 19.30 horas.

La historieta gráfica cuenta con los inconfundibles monigotes de José Antonio Bernal, el guión de Jorge Asín y la asesoría y edición de Juan Royo, así como un prólogo escrito por el Premio de las letras aragonesas 2025, José Luis Melero. Fernández ha subrayado el trabajo colaborativo que ha supuesto esta publicación con las asociaciones del barrio y ha animado a otros distritos históricos de la ciudad a "hacer su propio cómic".

En el salón, este título tendrá su espacio en una charla programada para el domingo, 14 de diciembre, a las 18.30 horas, en las que los autores dialogarán sobre este proyecto y estarán moderados por la propia Sara Fernández.