Almu Bree pone de largo su primer poemario ‘Mientras florece’

Almu Bree, bien rodeada por las escritoras Clara Fuertes y Pat MM, y el polifacético Gabriel Sopeña, ha puesto este miércoles de largo su nueva publicación, el poemario 'Mientras florece' (Zsu Zsu Ediciones), en un acto entrañable en El sótano mágico de Zaragoza.

Entre poemario y cuaderno de viaje, de cuidada edición a todo color, es un «recorrido íntimo compuesto por las propias manos de la autora a partir de elementos reales». Es decir, flores que ella misma recogió y secó, tickets antiguos de momentos significativos, cartas y fotografías auténticas. Naturaleza y palabra se entrelazan en una joya de papel para disfrutar sin prisa.

Poesía "depurada, emocional y visual"

Todo dentro de una «poesía depurada, emocional y profundamente visual». Almu Bree escribe con la sencillez y la intensidad de quien observa lo pequeño hasta hacerlo inmenso. Cada poema es una pincelada precisa que une palabra, trazo y sentimiento. En su escritura conviven la calma, la herida y la luz, con un equilibrio tan frágil como poderoso.

La publicación destaca por una edición en la que los poemas adquieren vuelo arropados por el diseño de esos elementos de la vida misma que engloban los versos.