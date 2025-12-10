El Aragón de Berlanga: de la batalla de Teruel al rodaje en Sos del Rey Católico

El CaixaForum Zaragoza invita desde mañana 11 de diciembre a descubrir la vida y el cine de un creador único y con un estilo propio. Luis García-Berlanga se muestra como nunca antes este recorrido. Pero, además, este valenciano tuvo mucho que ver con Aragón.

Luis García-Berlanga (Valencia, 1921 – Pozuelo de Alarcón (Madrid), 2010) tuvo una querencia especial por Aragón. Esta tierra fue escenario vital y cinematográfico para el valenciano. En lo personal, su madre era oriunda de Mora de Rubielos, en la provincia de Teruel; también en esta provincia vivió una de las experiencias más duras al participar de la batalla de Teruel (1938), durante la Guerra Civil Española, con la denominada ‘Quinta del biberón’ en la que los soldados apenas alcanzaban la mayoría de edad. Aunque, tal y como ha recordado en la presentación de la exposición su hijo, José Luis García-Berlanga: “Otra vinculación fue El Plata”, en alusión a la sala de cabaret y revista zaragozana.

Años después volvió a Aragón para rodar una de sus películas más reconocidas: ‘La vaquilla’ (1985). Según Sol Carnicero, quien dirigió la producción de esta filmación, llegaron a Sos del Rey Católico después de recorrer pueblos de toda España y, aunque estuvieron a punto de rodar en Ibdes (Zaragoza), decidieron que aquel era el emplazamiento perfecto. La población de las Cinco Villas se volcó con la grabación durante los seis meses que permanecieron allí. Participaron como extras, aprendieron de cine y reconocieron como un evento histórico aquella grabación: "Durante un tiempo pusieron una placa a la entrada que ponía 'Aquí nació Fernando el Católico y se rodó La Vaquilla'", ha explicado Carnicero.

Las sillas de bronce que el pueblo de Sos del Rey Católico colocó como homenaje al rodaje de 'La vaquilla' / Ayuntamiento de Sos del Rey Católico

Las anécdotas del rodaje, que han rememorado tanto Carnicero como García-Berlanga, van desde lo que costó convencer a todo el vencindario para eliminar las antenas de televisión particulares y cambiarla por otra colectiva, para mantener la fidelidad histórica del escenario, hasta como quedó la el pueblo tras la grabación: "Les dejamos la plaza llena de serigrafías de Franco", ha comentado García-Berlanga. Sos del Rey Católico homenajeó al cineasta en 2021, con motivo del centenario de su nacimiento.

No fue la única ocasión en que se desplazó a tierras aragonesas para ambientar una película. Tres décadas antes, ‘Los jueves, milagro’ (1957) se rodó en Alhama de Aragón y su balneario. Esta película era un desafío ante la censura y, sin embargo, Berlanga salvó el problema con humor. Un humor casi somarda, algo aragonés.