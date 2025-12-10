El aragonés Javier Macipe ya trabaja en el guion de su próxima película: "Tendrá una gran dimensión internacional"

Más de diez años de su vida ha dedicado Javier Macipe a 'La estrella azul'. Una década en la que ha luchado contra viento y marea para hacer realidad una película que se convirtió en 2024 en uno de los grandes fenómenos cinematográficos de la temporada (con Premios Goya incluidos). Con la satisfacción del deber cumplido (le prometió a la madre de Mauricio Aznar que sacaría adelante el proyecto), el director aragonés ya tiene ganas de afrontar nuevos retos profesionales. Y en eso está ahora mismo. De hecho, Macipe ya ha empezado a trabajar en el guion de su próxima película.

Aunque no ha podido desvelar muchos detalles al tratarse de un largometraje basado en parte en una historia real ("hay unas cuestiones de derechos y confidencialidad"), el aragonés sí que ha destacado que será una producción "con una gran dimensión internacional, tanto por el reparto como por la proyección que va a tener". "Será un proyecto bastante grande y ambicioso que se rodará entre México y España", ha indicado Macipe, que afronta su nueva película "como un viaje de ida y vuelta con Latinoamérica".

Según ha apuntado, durante 2026 acabará de dar forma al guion con el objetivo de abordar el rodaje en el año 2027.

El realizador aragonés, que con 'La estrella azul' afrontaba su primer largo tras una carrera dedicada a los cortometrajes (ha estado nominado en dos ocasiones al premio Goya al mejor corto por ‘Os meninos do rio’ y ‘Gastos incluidos’), ha realizado estas declaraciones durante la presentación de los dos conciertos que protagonizará con La estrella azul live en el Teatro Principal.

Pepe Lorente (centro), en el rodaje de su última película. / s.e.

En esta rueda de prensa también ha participado el protagonista del filme, Pepe Lorente, que da vida a Mauricio Aznar. El actor zaragozano se encuentra en un gran momento profesional y hace solo unas semanas que comenzó a rodar el largometraje ‘A morte nos teus ollos’, de Guillermo de Oliveira. Lorente interpreta a uno de los protagonistas de este ‘thriller’ inspirado en hecho reales y en el que ha tenido que aprender gallego. No es el único proyecto que tiene en cartera el aragonés, porque a principios de año también empezó a rodar la serie ‘Trazos ocultos’, con Rodolfo Sancho y Toni Acosta.