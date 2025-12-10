Los conciertos de Robe Iniesta en Zaragoza: rituales que convocaban a miles de fieles

Los conciertos de Robe Iniesta eran auténticos rituales para los miles y miles de fieles que tenía en Zaragoza. El chamán extremeño propagaba su religión en sus actuaciones haciéndola llegar cada vez más lejos y renovando su público. Se comprobó en su último directo en el pabellón Príncipe Felipe, el 15 de junio de 2024. Esa noche de sábado, la última en la que Robe actuó en Zaragoza, reunió a sus creyentes más veteranos, pero también a muchos jóvenes.

Convocó a unas 6.000 personas que lo aclamaron como un ídolo desde que asomó por el escenario. Esa noche presentó su último disco 'Se nos lleva el aire', un álbum en el que reivindicó la apuesta por el aquí y el ahora. "En este disco vimos que esa idea de vivir el presente y olvidarse del pasado y el futuro podía representar y aglutinar bien estas canciones", indicó en una entrevista concedida a este diario unos días antes de ese último concierto en Zaragoza.

Su anterior visita a la capital aragonesa fue el 4 de noviembre de 2022, también en el pabellón Príncipe Felipe. Ese día abrió el concierto con 'Del tiempo perdido' y 'Por encima del bien y del mal', ambas de su segundo disco en solitario, 'Destrozares' (2016). "No os perdáis nada. Porque si no sois vosotros, ¿quiénes? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Disfrutad del momento porque sois vosotros, estáis aquí y ahora es cuando", espetó entonces Iniesta, que supo exprimir la vida al máximo.

Antes de ese penúltimo concierto. Robe se prodigó bastante por Aragón. El 7 de noviembre de 2021 tocó en Zaragoza, el 30 de julio en Teruel y el 5 de agosto en Pirineos Sur, cuatro actuaciones en menos de un año, algo nada habitual en él.

En todos esos conciertos solía cantar en los bises temas de Extremoduro como 'Jesucristo García' o 'Ama, ama, ama y ensancha el alma', demostando la alargada sombra del grupo extremeño.

La banda extremeña también protagonizo grandes noches en Zaragoza. Como cuando en mayo de 2014 inició en el Príncipe Felipe la gira de presentación de su entonces último disco, 'Para todos los públicos', un concierto que puso fin a un silencio de seis años.