El PP lamenta que las escuelas taurinas no puedan entrenar en La Misericordia: "No respetan la libertad de los demás"

La portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Zaragoza, Maricarmen Lázaro, ha denunciado la actitud “obstruccionista e ideológica” de los grupos de izquierda en la institución provincial, que han votado en contra de la moción del PP para permitir que las escuelas taurinas de la provincia puedan entrenar en la plaza de toros de La Misericordia.

Lázaro ha lamentado que una propuesta “sensata, cultural y absolutamente ajustada a la ley” haya sido rechazada “únicamente por motivos ideológicos” durante el Pleno de la DPZ celebrado este jueves. “Han votado en contra porque la tauromaquia no les interesa, porque todo lo que no huele a ellos mismos les indigna. No respetan la libertad de los demás para pensar y decidir, solo respetan lo que coincide con sus propios gustos” ha denunciado.

"Dinamizaría el recinto"

La portavoz popular ha recordado que La Misericordia es un espacio cultural, así como que la tauromaquia está reconocida en España como Patrimonio Cultural por la Ley 18/2013, que obliga a las administraciones públicas a “protegerla, conservarla y promoverla”.“Si la cultura debe preservarse, no se entiende que se niegue el acceso a quienes la mantienen viva y la difunden. Las escuelas taurinas cumplen una función artística, pedagógica y patrimonial esencial”, ha afirmado.

Lázaro ha subrayado que permitir el entrenamiento en el ruedo del coso no solo es “coherente con la obligación institucional de protección cultural, sino que además dinamizaría el recinto, generaría actividad a coste cero y acercaría el mundo del toro a la ciudadanía”.“La plaza no puede estar vacía once meses al año mientras jóvenes con vocación deben entrenar fuera de su entorno natural”, ha apuntado. Asimismo, ha recordado que plazas de Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia o Bilbao colaboran con sus escuelas taurinas, de tal forma que permiten el uso formativo de dependencias e instalaciones.

La portavoz popular ha reprochado además al equipo de gobierno que “lleve dos años prometiendo un convenio que nunca se firma, pese a que la propia presidencia de la DPZ reconoció en 2023 que ya se estaban ultimando informes técnicos”. El Partido Popular ha considerado que la Diputación de Zaragoza, como propietaria del coso, tiene la responsabilidad de ceder el espacio para la formación de los jóvenes taurinos y facilitar el desarrollo cultural de la tauromaquia, igual que, según ha apuntado la portavoz, “ocurre con conservatorios, escuelas de música, danza o cualquier otra disciplina artística”.