‘La gata con botas’ de Teatre de la Caixeta pisa el escenario del Teatro Arbolé
El sábado 13 y el domingo 14 de diciembre el Teatro Arbolé acoge la obra 'La gata con botas', de Teatre de la Caixeta
La compañía valenciana Teatre de la Caixeta presenta este fin de semana, en el Teatro Arbolé de Zaragoza, la obra ‘La gata con botas', una divertida versión del célebre cuento en la que la protagonista es una gata diva y con un desbordante sentido del humor, al que añade una pizca de dramatismo felino. Ella revelará la verdadera historia que los cuentos prefieren ocultar.
Todos conocen la leyenda de 'El gato con botas', un felino intrépido que conquistó el corazón del reino con su astucia y estilo. En esta hilarante versión se pone en duda esta idílica versión. Una gata con botas invita a escuchar su versión de los hechos. Con su carácter de diva, su desbordante sentido del humor y una pizca de dramatismo felino, revela la verdad detrás de su ascenso al estrellato.
Desde sus humildes días como gata callejera hasta su inesperado encuentro con las botas mágicas, pasando por los escándalos, rivalidades y malentendidos que los cuentos de hadas prefirieron ocultar.
La obra está recomendada para público a partir de 3 años. La funciones tendrán lugar el sábado 13, a las 18.00 horas y el domingo 14 a las 12.00 horas. Las entradas están disponibles en la web del Teatro Arbolé y en taquilla antes de las funciones, por un precio de 9 euros.
