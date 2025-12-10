Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las mejores imágenes del 101º Salón Internacional de Fotografía se exhiben en el Patio de la Infanta

La muestra expone 70 imágenes que proceden de profesionales de 15 países

La exposición se podrá ver en esta edición en dos fases en el Patio de la Infanta de Zaragoza.

La exposición se podrá ver en esta edición en dos fases en el Patio de la Infanta de Zaragoza. / FUNDACIÓN IBERCAJA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

El poder de la fotografía y su capacidad para capturar momentos con un solo disparo protagonizan la exposición del 101° Salón Internacional de Fotografía, organizada por la Fundación Ibercaja y la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza (RSFZ) en el Patio de la Infanta, en la capital aragonesa.

Esta muestra reúne las imágenes premiadas en el concurso de este año en seis categorías: la naturaleza, los viajes, las personas, la creatividad, el color y la monocromía. Una de las novedades de este año es que la muestra se realizará en dos fases, en este mismo espacio, del 10 de diciembre al 11 de enero y del 15 de enero al 11 de febrero.

A la inauguración y posterior entrega de premios han asistido el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; la jefa del Área de Cultura de la entidad, Mayte Ciriza, el presidente de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, Ignacio Palacín, y el comisario de la muestra, Antonio Morón.

De 15 países diferentes

La exposición fotográfica estará formada por 70 imágenes, todas ellos premiadas en el evento. Además, proceden de 15 países, desde España a Australia, pasando por China, Corea del Sur, Hong Kong, Estados Unidos, Italia, Alemania o Austria. Se trata del certamen con exposición más antiguo, sin interrupción, del mundo y una de las iniciativas culturales con mayor tradición en la capital aragonesa, que nos acerca a las últimas tendencias del arte fotográfico.

Las 70 obras que reúne la muestra, han contado con diferentes protagonistas y se han distribuido en torno a las seis temáticas: 'Libre color', una mirada que explora más allá del clasicismo; 'Libre monocromo', con fotografías en blanco y negro; 'Creativa', una categoría que va más allá de las limitaciones y donde las fotografías pueden ser alteradas a nivel profesional; 'Naturaleza', con imágenes de paisajes o animales salvajes; 'Deportes', y 'Visión del mundo', una ventana a diferentes rincones de todo el planeta.

El presidente de la RSFZ, Ignacio Palacín, ha recalcado que cada obra que verá el público "refleja no sólo la belleza que ha observado el fotógrafo, el momento preciso que ha elegido, la técnica que tiene en el tratamiento o en la toma, la composición, sino que refleja sus experiencias, su sensibilidad, su experiencia de la vida y por tanto estamos viendo a los fotógrafos mostrarse aquí".

'Pin azul', de Diana Chan

Además, hay una zona dedicada al 'Pin azul' de la fotógrafa Diana Chan, un reconocimiento que se concede al fotógrafo con un mayor número de obras premiadas y aceptadas en el certamen. Esta fotógrafa, procedente de Hong Kong, posee cuna brillante trayectoria internacional y obtuvo el premio FIAP Best of the best winner en el año 2022.

Este año, la Insignia Especial de la RSFZ al mejor autor se ha otorgado al zaragozano Santiago Chóliz, mientras que la medalla de oro ha sido para Josemi Díez, por 'Zapato sin cordón' en la categoría 'Creativa'. FIAP ha entregado su medalla de oro a Ramiro Saez Linares, por 'Alegría', en la misma categoría.

TEMAS

