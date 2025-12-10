Luis García-Berlanga, su vida y cine en el CaixaForum: “Todo empezó con un correo electrónico”

El CaixaForum de Zaragoza recibe en sus salas la exposición ‘Interior Berlanga. Cine, vida y humor’, con más de 220 piezas de su archivo personal que ha sido catalogado y digitalizado por la Fundación La Caixa y la Filmoteca Española. La muestra, que estará disponible hasta el 26 de julio de 2026, está comisariada por Sol Carnicero y Bernardo Sánchez Salas y cuenta con la colaboración del hijo del cineasta, José Luis García-Berlanga.

Los resultados de la recuperación de este patrimonio del director de ‘Bienvenido, Mr. Marshall’ o ‘El Verdugo’, uno de los más reconocidos internacionalmente, se han depositado en el fondo documental de la Filmoteca Española a la espera de ser accesible para el público general. Por otra parte, y siendo una de las finalidades que tenían estos 16 meses de trabajo, se ha concebido la exposición que ahora llega a Zaragoza tras estrenarse en Valencia y mostrarse en Barcelona y Sevilla.

“Todo empezó con un correo electrónico de José Luis García-Berlanga al buzón de sugerencias de la Fundación La Caixa”, ha explicado Ricardo Alfós, director de CaixaForum Zaragoza durante la presentación de la exposición, de la que han participado los comisarios y el propio José Luis García-Berlanga. Y es que una exposición así no podía tener un inicio más berlanganio, con un correo electrónico a un buzón de sugerencias y que abrió el legado personal de García-Berlanga a una nueva vida. Para este proyecto, financiado por la Fundación La Caixa y elaborado en la Filmoteca Española, se revisaron más de 30.000 documentos.

De Berlanga a lo berlanguiano

‘Interior Berlanga. Cine, vida y humor’ es una ventana abierta al universo cercano y familiar del Luis García-Berlanga y, a su vez, un homenaje profesional. Los casi noventa años de vida del director valenciano le convirtieron en “un cronista del S. XX, que contaba la Historia desde los ciudadanos”, según ha definido Sol Carnicero, comisaria de la muestra y directora de producción a lo largo de 20 años con García-Berlanga. Berlanga llevó el surrealismo y el realismo mágico a un mundo propio que se define como berlanguiano; es decir, su mirada libre sobre un mundo marcado por las guerras y los fanatismos le permitió hacer un retrato cinematográfico del S. XX en España, desde la crítica ácida y haciendo requiebros a la censura franquista.

Más allá de la alegoría patria de ‘La Vaquilla’ o de la corrosiva radiografía de la corrupción política de ‘Todos a la cárcel’, en palabras de Bernardo Sánchez: “Este es un material que transciende el mundo del cine”. La exposición se concibe como un largo plano secuencia, elemento clave del cine berlanguiano, con una escenografía cinematográfica –a cargo de Carlos Berga- que se introduce en la vida de García-Berlanga desde su niñez.

Sol Carnicero, Ricardo Alfós, José Luis García Berlanga y Bernardo Sánchez Salas durante la presentación de 'Inerior Berlanga. Cine, vida y humor'' / Pablo Ibáñez

“Esta exposición es la que mi padre hubiera querido ver porque le explicaría a sí mismo”, ha asegurado José Luis García-Berlanga. Entre las piezas que se encuentran entre las paredes del centro expositivo, su hijo ha querido destacar una carta que García-Berlanga escribió, con apenas 18 años, al finalizar la Guerra Civil Española.

Las vivencias de Berlanga, quien con 17 años participó en la Guerra Civil con el bando sublevado y luego viajó a Rusia reclutado para la División Azul durante la II Guerra Mundial, cincelaron un descreimiento político en él que, según ha explicado Carnicero, formó ese carácter berlanguiano que “sigue vigente hoy en día”, sirve para analizar la actualidad y mantiene viva la figura del cineasta.

El siglo de Berlanga

“Se puede ver cómo el país transpira a través de sus películas”, ha señalado Sánchez. Este viaje vital y profesional se ha dispuesto en una introducción y seis ámbitos expositivos. La introducción explica el proyecto de catalogación que ha seguido el archivo, así como una aproximación a la biografía de García-Berlanga.

El siguiente espacio se denomina ‘La habitación de Berlanga’ y muestra una reproducción de su estudio en Somosaguas (Madrid). A continuación, ‘El magisterio de Berlanga’ ambienta una vieja aula de escuela en la que se encuentran los pupitres de madera, los clásico mapas políticos de la península y detalles de Berlanga antes de ser Berlanga, su infancia y juventud. ‘Mal preparado para este mundo del cine. La vida de las películas’, explora el cine de Berlanga y culmina en una recreación del Cine Atlántico, además de mostrar el Goya que recibió en 1994 por ‘Todos a la cárcel’.

En su vida personal, Luis García-Berlanga se definía como un fetichista, lo que también trascendía a sus películas; esto es lo que recoge en el ámbito ‘Eros y miedos. Fetiches’. El recorrido desemboca en ‘Inventario y ‘cremá’. La falla’ y que retrata a Berlanga en función de su valencianía y amor al fuego, por ello, lo que ahí se encuentra es un ‘ninot’ compuesto por elementos clave de su vida y obra. Finalmente, ‘Lo berlanguiano’ cierra la exposición con un divertido ensayo audiovisual sobre lo que personalidades del cine español entienden por berlanguiano.

Coloquios, talleres, proyecciones y visitas guiadas

Además, los próximos seis meses acogerán diversas actividades relacionadas con el cine y la figura de Berlanga. Junto con las visitas comentadas, en familia y talleres, se han organizado el ciclo ‘Todo me parece Berlanga’, que incluye conferencias y mesas redondas. El día 3 de febrero, tendrá lugar la conferencia ‘Berlanga, Azcona y las circunstancias’, de la que participan Sol Carnicero, José Luis García-Berlanga y Bernardo Sánchez. Igualmente, ‘¡Viva Berlanga!’ unirá, el 17 de febrero, a la cantante Carmen París con el escritor, cineasta y agitador cultural Luis Alegre para conversar sobre lo popular en el cine y la música. El ciclo ‘Tiempo de cine’ completará el universo berlanguiano con las siguientes proyecciones: ‘¡Bienvenido, Mr. Marshall!’ -19 de marzo-, ‘Plácido’ -9 de abril-, ‘El Verdugo’ -14 de mayo- y ‘La escopeta nacional’ -4 de junio-.

Las entradas, tanto para la exposición como para las actividades, están disponibles en la web de CaixaForum Zaragoza y en taquilla. El horario de visita es de lunes a domingo, de 10.00 a 20.00 horas.