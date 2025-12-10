La Mirada Tabú calienta motores para su recta final: últimas proyecciones, el Padrino Tabú y el palmarés

La XII edición de La Mirada Tabú encara las últimas jornadas, una vez cerrada la sección oficial, con una doble cita cinéfila, el jueves 11, en la Filmoteca de Zaragoza que combina historia del cine, exploración formal y homenaje a una de las grandes creadoras de la modernidad audiovisual. La primera cita será la proyección de 'En la alcoba del sultán', el documental de Javier Rebollo que explora los inicios del cine, y la segunda el homenaje a Agnès Varda con el visionado de 'Daguerréotypes'.

Este jueves, 11 de diciembre, a las 18.30 horas, el director Javier Rebollo presentará y comentará su nueva película: 'En la alcoba del sultán' (2024), una obra que parte de un episodio real para adentrarse en los orígenes del cinematógrafo en tierras orientales. La película llega a Zaragoza tras haberse estrenado en la SEMINCI, donde fue nominada al Premio Feroz a la Mejor Película y galardonada con el Premio Vida en Sombras de Días de cine. También ha sido seleccionada entre las mejores del año por El Cultural, la Cadena SER y Fotogramas.

Ambientada en 1901, la historia sigue al francés Gabriel Veyre, inventor y operador de cámara de los hermanos Lumière, quien acepta la invitación del Venerable Sultán para llevar el prodigio del cine al exótico País de Nour. Un viaje sensorial y metafilmado que dialoga con el propio nacimiento de la mirada cinematográfica.

Tras la proyección, el cineasta compartirá impresiones con el público en un coloquio posterior y adelantará detalles de su próximo proyecto, 'La moto de Gloria Fuertes', protagonizado por Lola Dueñas. Rebollo, con títulos tan reconocidos como 'Lo que sé de Lola' (2006), 'La mujer sin piano' (2009) o 'El muerto y ser feliz' (2013), atesora tres premios FIPRESCI y la Concha de Plata al Mejor Director en el Festival Internacional de San Sebastián.

Posteriormente, a las 20.00 horas, la segunda sesión estará dedicada a una figura esencial del cine moderno: Agnès Varda. El festival proyectará 'Daguerréotypes' (1976), una delicada radiografía de la Rue Daguerre de París, que combina observación, cotidianeidad y poesía visual.

La cita contará además con la presentación del nuevo libro 'Agnès Varda' (Cátedra Ediciones, 2025), a cargo de su autor Carlos Tejeda, con la colaboración de Librería Cálamo. Tras la charla habrá firma de ejemplares.

Clausura del festival y encuentro con Daniel Monzón

El viernes 12, a las 20.00 horas, tendrá lugar el esperado encuentro con el Padrino Tabú de esta edición, el conocido y premiado director, guionista y escritor Daniel Monzón -'Celda 211' (2009) o 'El Niño' (2014)-. Será también Daniel Monzón quien, el sábado 13, ofrecezca una masterclass en la Sala Ebro del Grupo San Valero, titulada '25 años de oficio: cómo dirigir películas y no morir en el intento', en su sede de la plaza Santa Cruz de Zaragoza.

También el viernes, y previamente a la sesión Padrino Tabú, el festival volverá a recibir a una de las voces más singulares del cine español contemporáneo: Elías León Siminiani, que presentará su libro 'Cine presente. La mirada de León Siminiani'.

Finalmente, la clausura del festival tendrá lugar el sábado 13 de diciembre, a las 18.30 horas, en CaixaForum Zaragoza, con una gala en la que se dará a conocer el palmarés de esta XII edición. Las obras que optaban a la secció oficial este año han llegado de destino tan diversos como Francia, Portugal, Italia, Polonia, Argentina, Irán, México, Reino Unido, Chile, Colombia y España; de todas ellas se han sido seleccionadas 63 obras de géneros que abarcan desde cine de animación, documental creativo, vídeo experimental o ficciones.

La gala de clausura contará con el respaldo de destacadas presencias institucionales. El evento será conducido por Eva Magaña y amenizado por las actuaciones de Crisálida Rock, Octavio Gómez Milián y Gustavo Giménez.