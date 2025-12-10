El viaje musical de 'La estrella azul' culminará en el Teatro Principal con dos conciertos únicos: "Será el broche soñado"

Javier Macipe ha estado diez veces en Santiago del Estero y otras localidades argentinas para dar forma a 'La estrella azul', su enorme ópera prima inspirada en la vida de Mauricio Aznar. Tras el éxito de la película (con premios Goyas incluidos), el director aragonés y el protagonista del filme (Pepe Lorente) decidieron llevar más allá el proyecto tocando en directo todas las músicas que descubrieron en esos viajes: Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Horacio Guarany... Más de 60 conciertos han ofrecido por toda España en estos dos años reivindicando ese folclore latinoamericano y chacareras compuestas por el propio Mauricio Aznar.

Ahora, esta aventura musical empieza a llegar a su fin. Macipe y Lorente lo celebrarán el 17 y 18 de febrero en el Teatro Principal con dos conciertos únicos en los que, por supuesto, tampoco faltarán varios clásicos de Más Birras.

«Actuar en este templo va a ser el broche final soñado para este viaje», ha subrayado este miércoles en la presentación Macipe, que ha recordado que empezó a imaginar esta película "hace ya once años" y que en febrero se cumplirán dos del estreno.

Ambos conciertos, en los que irán intercalando anécdotas de sus viajes por Argentina, serán eminentemente acústicos, si bien estarán acompañados por Guillermo Mata al bajo y Alberto Solobera a la guitarra. También contará con invitados especiales como Gabriel Sopeña, Jorge Usón o la cantadora de jotas Regina Trigo.

"Si esta película existe es gracias a la ciudad. De alguna forma, sentimos que estos conciertos son una manera de devolver todo ese apoyo, porque no hay un día que no haya alguien que nos agradezca que hayamos rodado esta aventura", ha destacado Macipe, que se sentía en deuda con el público zaragozano. Tanto, que incluso pidió al Teatro Principal que las entradas salieran a la venta al precio "más económico posible", como ha desvelado el gerente del Patronato de las Artes Escénicas, José María Turmo. Los tickets, por cierto, ya están disponibles en la web del Principal (a 20 euros los más caros).

Los dos conciertos del Principal no serán los únicos que ofrecerán Macipe y Lorente para poner fin a esta aventura musical. De hecho, también actuarán en Huesca (22 de febrero), Teruel (6 de febrero) y en otras doce localidades aragonesas de aquí al mes de marzo (además de en Madrid). El broche definitivo llegará el próximo verano con un concierto con la banda al completo que aún no ha cerrado su fecha.