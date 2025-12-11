Enrique Bunbury lanza 'Un brindis al Sol', su nueva canción

Desde que concluyó su última y exitosa gira, Enrique Bunbury no deja de producir noticias. El último anuncio ya había fijado el 11 de noviembre como una fecha en la que iba a suceder algo. Y tal y como esperaban los fans (esta vez no ha habido sorpresa) se trata de una nueva canción del que será su próximo trabajo acompañada de su videoclip.

Se trata de 'Un brindis al Sol' que a estas horas ya acumula casi 4.000 visualización en su canal de Youtube. "Puedo celebrar que el sol a través de una galaxia alrededor haya dado otra nueva vuelta", dice una d elas frases que más se repiten a lo largo de toda la canción.

Recién concluida la gira de reencuentro con El huracán ambulante, Bunbury ya avisó que no iba a parar: "Lo que viene es otro disco nuevo que ya estamos terminando y que vamos a presentar enseguida", aseguró el intérprete en declaraciones a Efe. El 'aragonés errante' aún fue un poco más allá e incluso dio pistas de la apuesta sonora de su próximo trabajo: "Es un disco muy hispano, muy latino, con ritmos tradicionales y con un acercamiento y una perspectiva, digamos, más cercana a mi carácter y mi forma de ver la música".

La letra de 'Un brindis al Sol'

Vivo en un mundo

al que aún le queda misterio

he sobrevivido al exceso

como un emperador

un flujo eterno

sucede cada parpadeo

si tengo las manos libres,

tengo firme el corazón

qué curiosidad,

qué interesante y peculiar

veo el vaso a medio llenar

y puedo celebrar que el sol

a través de una galaxia alrededor

haya dado otra nueva vuelta

el tiempo dejó

una huella que será una señal

¡qué belleza!, la extrañeza

de todas las cosas

nadie me espera

y todo me puede esperar

las redes de resistencia

se desmoronan

siguen buscando instrucciones

y agujas en el pajar

qué curiosidad,

qué interesante y peculiar

veo el vaso a medio llenar

y puedo celebrar que el sol

a través de una galaxia alrededor

haya dado otra nueva vuelta

el tiempo dejó

una huella que será una señal

quien va a lloriquear

por los años que pasan

en la imagen que devuelve el espejo

no te reconocerás

no quedan victorias sin dolor

hay días por los que brindar

a través de una galaxia alrededor

hayamos dado otra nueva vuelta

un brindis al sol

por todas las sorpresas

un brindis al sol

todo lo que nos queda

un brindis al sol

dictando sentencia

un brindis al sol