Enrique Bunbury lanza 'Un brindis al Sol', su nueva canción
El artista aragonés publica un nuevo tema del que será su próximo trabajo
Desde que concluyó su última y exitosa gira, Enrique Bunbury no deja de producir noticias. El último anuncio ya había fijado el 11 de noviembre como una fecha en la que iba a suceder algo. Y tal y como esperaban los fans (esta vez no ha habido sorpresa) se trata de una nueva canción del que será su próximo trabajo acompañada de su videoclip.
Se trata de 'Un brindis al Sol' que a estas horas ya acumula casi 4.000 visualización en su canal de Youtube. "Puedo celebrar que el sol a través de una galaxia alrededor haya dado otra nueva vuelta", dice una d elas frases que más se repiten a lo largo de toda la canción.
Recién concluida la gira de reencuentro con El huracán ambulante, Bunbury ya avisó que no iba a parar: "Lo que viene es otro disco nuevo que ya estamos terminando y que vamos a presentar enseguida", aseguró el intérprete en declaraciones a Efe. El 'aragonés errante' aún fue un poco más allá e incluso dio pistas de la apuesta sonora de su próximo trabajo: "Es un disco muy hispano, muy latino, con ritmos tradicionales y con un acercamiento y una perspectiva, digamos, más cercana a mi carácter y mi forma de ver la música".
La letra de 'Un brindis al Sol'
Vivo en un mundo
al que aún le queda misterio
he sobrevivido al exceso
como un emperador
un flujo eterno
sucede cada parpadeo
si tengo las manos libres,
tengo firme el corazón
qué curiosidad,
qué interesante y peculiar
veo el vaso a medio llenar
y puedo celebrar que el sol
a través de una galaxia alrededor
haya dado otra nueva vuelta
el tiempo dejó
una huella que será una señal
¡qué belleza!, la extrañeza
de todas las cosas
nadie me espera
y todo me puede esperar
las redes de resistencia
se desmoronan
siguen buscando instrucciones
y agujas en el pajar
qué curiosidad,
qué interesante y peculiar
veo el vaso a medio llenar
y puedo celebrar que el sol
a través de una galaxia alrededor
haya dado otra nueva vuelta
el tiempo dejó
una huella que será una señal
quien va a lloriquear
por los años que pasan
en la imagen que devuelve el espejo
no te reconocerás
no quedan victorias sin dolor
hay días por los que brindar
a través de una galaxia alrededor
hayamos dado otra nueva vuelta
un brindis al sol
por todas las sorpresas
un brindis al sol
todo lo que nos queda
un brindis al sol
dictando sentencia
un brindis al sol
