La desolación de Kase.O: "Qué llorera. Vuela alto, maestro"
El MC aragonés lamenta el fallecimiento de Robe Iniesta con dos emotivos mensajes
El fallecimiento de Robe Iniesta, fundador y alma mater de Extremoduro, ha causado una gran desolación en España y, especialmente, en el mundo de la música. Las reacciones a su fallecimiento no han dejado de llegar de todos los rincones y también desde Aragón se ha recordado la figura de uno de los mayores compositores del rock en castellano.
El propio Kase.O, el MC aragonés ha mostrado su consternación a través de sus redes sociales por la muerte de Robe Iniesta: "Qué llorera. Vuela alto, maestro. Siempre te querremos. Gracias, gracias, gracias", ha señalado en una de sus 'stories' de Instagram, que va acompañada de la interpretación de Robe de la canción 'El hombre pájaro'.
"¡Y cómo me purgó!"
En una publicación anterior, el zaragozano, con la música de 'Dulce introducción al caos', ya le había rendido su particular homenaje: "No tengo foto con Robe pero bien sabe Dios que me lloré 'La ley innata' de principio a fin... ¡Y cómo me purgó! Un fuerte abrazo a sus familiares y fans. Nos deja un inmenos legado. Gracias por todo, maestro", señaló.
Otro artista aragonés que expresó sus condolencias fue Enrique Bunbury: "Y hoy nos deja Robe Iniesta. Mítico cantante y fundador de Extremoduro, compositor y gran letrista. No me salen las palabras para definir la importancia de Robe en la música española, que sin duda hoy se queda un poco más huérfana. Desde aquí mi más sincero pésame a familiares y amigos de uno de los más grandes autores de canciones de los últimos cincuenta años. DEP.
