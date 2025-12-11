El distrito Universidad da la bienvenida a la Navidad con 'Te canto y te cuento mi Navidad'
El concierto se celebrará este viernes, 12 de diciembre, a las 20.00 horas en la iglesia de Santa Mónica con entrada gratuita
El distrito Universidad dará la bienvenida a la Navidad con el espectáculo ‘Te canto y te cuento mi Navidad’, que se celebrará el próximo 12 de diciembre a las 20.00 horas en la iglesia de Santa Mónica (C/ Asín y Palacios, 24). Con entrada gratuita, el espectáculo combinará narración y música para ofrecer al público una experiencia cercana, emotiva y plenamente navideña.
El evento contará con la participación de la narradora Mayte Salvador, la mezzosoprano Beatriz Gimeno y el pianista José María Berdejo, tres artistas de amplia trayectoria que unirán sus voces y talento para proponer un viaje musical y literario en torno a la Navidad.
El espectáculo combina la narración de Mayte Salvador con un repertorio de villancicos y canciones navideñas interpretadas por Beatriz Gimeno, acompañadas al piano por José María Berdejo, creando una atmósfera cálida y entrañable para los asistentes.
Antes del inicio, la concejal presidenta del distrito Universidad, Paloma Espinosa, dará la bienvenida a los asistentes. Para Espinosa contar con este espectáculo es un “auténtica suerte”, un cuento que narra la historia de Valeria, una protagonista que “trabajó mucho hasta conseguir el éxito que deseaba, aunque que, en su camino, olvidó lo importante, el amor”.
